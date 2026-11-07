Charly García visitó a Ronnie Wood antes de su show en Buenos Aires: los regalos que le llevó

Resumen para apurados
- Charly García visitó a Ronnie Wood este viernes en los camarines del Arena de Buenos Aires para obsequiarle vinilos antes del concierto del guitarrista británico.
- El encuentro ocurrió durante la gira solista de Wood por el país, donde también disfrutó del tango. En la reunión, García le entregó copias de obras como 'Clics Modernos'.
- El cruce sella un hito de camaradería entre dos íconos del rock y refuerza el vínculo histórico que une a los músicos internacionales con la escena y la cultura argentina.
Charly García visitó este viernes a Ronnie Wood en los camarines del Arena de Buenos Aires, horas antes del recital que el guitarrista de los Rolling Stones ofreció junto a su banda solista. El encuentro quedó inmortalizado en una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes y sostienen varios discos de vinilo.
En la imagen, Wood abraza a García desde atrás, mientras el músico argentino está sentado en una silla de ruedas, vestido con una campera de jean clara y una camisa a rayas. Entre los álbumes que llevó como regalo se destaca “Clics Modernos”, el histórico trabajo que publicó en 1983.
El guitarrista británico, de 79 años, lució una campera con estampado geométrico en tonos verdes y dorados. La postal refleja el encuentro entre dos figuras fundamentales del rock, en la previa de la presentación de Wood en el país.
Ronnie Wood volvió a disfrutar del tango en Buenos Aires
La visita de Charly García fue uno de los momentos de la estadía de Wood en la Argentina, adonde llegó para presentarse el viernes 6 de noviembre en el Arena de Buenos Aires, como parte de su gira “Fearless: Anthology 1965–2025”, con Imelda May como invitada.
Durante su paso por el país, el músico también participó de “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini que se emite por eltrece, y eligió regresar a uno de sus lugares favoritos de Buenos Aires: Rojo Tango, el espectáculo del Faena Hotel, en Puerto Madero. Ya había visitado el lugar en tres oportunidades durante 2016.
Esta vez, Wood concurrió acompañado por su esposa, Sally, y los músicos de su banda. Además de disfrutar del espectáculo de tango, compartieron una cena de lujo. El guitarrista eligió langostinos scampi y ceviche como entrada, salmón blanco con puré de brócoli como plato principal y helado de chocolate de postre.
“Durante el show, Wood siguió cada cuadro con atención, aplaudió de pie cada número y fue protagonista de uno de los momentos más celebrados de la noche, cuando una de las bailarinas del elenco se acercó a su mesa y bailó junto a él ante la mirada divertida de sus compañeros”, relataron desde la comunicación oficial del establecimiento.
Al finalizar la presentación, el músico mostró su cercanía con los artistas: subió al escenario y saludó a cada uno de los integrantes del elenco.
“Fue muy amable, muy cordial y estuvo atento a todo en cada momento. Que alguien de su historia elija volver a Rojo Tango en la previa de su show en Buenos Aires es un orgullo enorme para todo el equipo”, expresó Diego Messano, director comercial del lugar.