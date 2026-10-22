Charly García cumple 75 años: Tucumán lo celebra con recitales y homenajes a su música
Tucumán homenajeará a Charly García por sus 75 años con recitales, bandas tributo y un festival cultural. Dónde serán los shows, cuáles son los horarios y qué propuestas habrá para celebrar al ícono del rock argentino.
Resumen para apurados
- Tucumán celebra este 23 de octubre los 75 años de Charly García con recitales y homenajes en diversos espacios culturales de la capital provincial.
- La agenda incluye shows de Lucho Hoyos y bandas tributo que repasarán en vivo toda su discografía, desde Sui Generis hasta su consagrada etapa solista.
- Los eventos continuarán el fin de semana con un festival multidisciplinario, ratificando la vigencia y el impacto intergeneracional del ícono del rock nacional.
Tucumán se prepara para celebrar los 75 años de Charly García con una serie de recitales y actividades dedicadas a uno de los músicos más influyentes del rock argentino. Este viernes 23 de octubre, las canciones que marcaron distintas épocas volverán a sonar en escenarios tucumanos, en encuentros que invitan a repasar su trayectoria y a cantar en comunidad.
La agenda reúne bandas tributo, músicos locales y propuestas culturales que recorrerán diferentes etapas de la carrera de García, desde sus comienzos con Sui Generis hasta su consagración como solista. Los festejos tendrán lugar en bares y espacios culturales, con opciones de entrada libre y gratuita y shows programados hasta después de la medianoche.
Dónde homenajearán a Charly García en Tucumán este viernes
La celebración tendrá varias paradas en la capital tucumana. Uno de los encuentros será en el Bar Irlanda, ubicado en Catamarca 380, donde desde las 21.30 se realizará una noche de música en vivo con entrada libre y gratuita.
El espectáculo contará con la participación de Jardín de Gentes, Kurosawa y Total Interferencia. La propuesta marcará el cierre de una serie de tres días de festejos dedicados al músico, con un repertorio pensado para recorrer sus canciones y compartirlas con distintas generaciones de seguidores.
Lucho canta Charly: un recorrido por su carrera musical
A las 22, el Centro Cultural Virla, ubicado en 25 de Mayo 265, será escenario de Lucho canta Charly, un espectáculo encabezado por Lucho Hoyos junto a una banda tributo.
El recital propondrá un recorrido por la trayectoria de García, desde su etapa con Sui Generis hasta sus trabajos solistas. Será una oportunidad para volver sobre canciones que forman parte de la historia del rock nacional y que mantienen su vigencia entre públicos de distintas edades.
Kurosawa tocará pasada la medianoche
La música de Charly también llegará a José Cuervo, en Miguel Lillo 352. Allí, pasada la medianoche, Kurosawa ofrecerá su segundo recital consecutivo dedicado al repertorio del artista.
La banda volverá a presentarse el sábado, por lo que los seguidores tendrán otra oportunidad de disfrutar de sus versiones de las canciones de García durante el fin de semana.
El homenaje continuará el sábado con un festival cultural
Los festejos no terminarán el viernes. El sábado, La Gesta Cultural, ubicada en avenida Alem 747, organizará su propio festival con bandas en vivo, proyecciones y una feria.
El encuentro tendrá a Luis Gómez Salas como anfitrión y ampliará la celebración con distintas expresiones culturales alrededor de la figura de Charly García.
Charly García, una figura que atraviesa generaciones
A 75 años de su nacimiento, las celebraciones en Tucumán ponen en primer plano la permanencia de la obra de Charly García y su lugar en la cultura musical argentina. Sus canciones, interpretadas una y otra vez por artistas de distintas generaciones, siguen funcionando como punto de encuentro para quienes crecieron con su música y para quienes la descubren por primera vez.
Con recitales, bandas tributo y actividades culturales, la provincia se suma así al homenaje a un artista fundamental del rock nacional, cuya obra continúa convocando al público alrededor de sus melodías y letras.