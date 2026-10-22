Charly García cumple 75 años: Tucumán lo celebra con recitales y homenajes a su música

Charly García, una figura que atraviesa generaciones

A 75 años de su nacimiento, las celebraciones en Tucumán ponen en primer plano la permanencia de la obra de Charly García y su lugar en la cultura musical argentina. Sus canciones, interpretadas una y otra vez por artistas de distintas generaciones, siguen funcionando como punto de encuentro para quienes crecieron con su música y para quienes la descubren por primera vez.