La pobreza condiciona el coeficiente intelectual de los niños

La infancia es especialmente vulnerable a la pobreza. Los menores tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los adultos y las consecuencias pueden ser mayores en los años clave de su desarrollo. Un estudio de investigadores de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, concluye que los factores socioeconómicos explican en torno al 16 % la variabilidad en las medidas de la función cerebral de los niños, con un impacto mayor que el cociente intelectual (CI), el estilo de crianza o los antecedentes de salud.