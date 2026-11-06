Una caminata trágica: salió a comprar carne y murió tras el derrumbe de un balcón

La víctima fue identificada como Jorge Raúl Álvarez, un apreciado vecino de la zona que caminaba tranquilamente a solo un par de cuadras de su domicilio. El fatídico episodio ocurrió este jueves alrededor de las 19 en la calle Pedro Morán al 65, casi esquina con la avenida Monteverde, según lo consignado por el diario Clarín. La pesada estructura pertenecía a la fachada del primer piso de una vivienda construida sobre un conocido espacio de fiestas familiares denominado "El Salón de Juan".