Una caminata trágica: salió a comprar carne y murió tras el derrumbe de un balcón
Un hombre de 57 años falleció en el acto tras el colapso de una fachada de hormigón en Florencio Varela. Ocurrió a dos cuadras de su casa y la tragedia conmocionó al barrio La Sirena. La Justicia investiga las fallas estructurales del inmueble bajo la carátula de homicidio culposo.
Resumen para apurados
- Jorge Raúl Álvarez, de 57 años, murió el jueves en Florencio Varela al derrumbarse sobre la vereda la fachada de hormigón de un primer piso mientras caminaba a hacer compras.
- El colapso ocurrió en segundos sobre un salón de eventos. Vecinos señalaron la falta de vigas y hierros en la estructura, lo que impidió cualquier intento de resguardo de la víctima.
- La fiscalía caratuló la causa como homicidio culposo y ordenó peritajes técnicos urgentes para determinar las fallas edilicias y las responsabilidades penales de los propietarios.
Una salida cotidiana para hacer las compras terminó en tragedia en el barrio La Sirena, en Florencio Varela. Un hombre de 57 años perdió la vida de forma instantánea luego de que la estructura de hormigón de un primer piso cediera por completo y se desplomara sobre la vereda.
La víctima fue identificada como Jorge Raúl Álvarez, un apreciado vecino de la zona que caminaba tranquilamente a solo un par de cuadras de su domicilio. El fatídico episodio ocurrió este jueves alrededor de las 19 en la calle Pedro Morán al 65, casi esquina con la avenida Monteverde, según lo consignado por el diario Clarín. La pesada estructura pertenecía a la fachada del primer piso de una vivienda construida sobre un conocido espacio de fiestas familiares denominado "El Salón de Juan".
Tragedia en Florencio Varela: la velocidad de un desprendimiento fatal
El colapso de la mampostería se produjo en cuestión de segundos, sin dar margen a que la víctima pudiera reaccionar o ponerse a resguardo. Debido al violento impacto de los escombros de hormigón, Álvarez quedó atrapado de manera instantánea y falleció en el lugar antes de que pudieran asistirlo los servicios de emergencia.
La conmoción se apoderó de inmediato del vecindario, mientras allegados y transeúntes intentaban comprender la magnitud de lo sucedido. Entre los primeros en llegar al sitio estuvo la propia nieta de la víctima, quien reside justo enfrente del inmueble donde aconteció el desprendimiento.
El dolor de los vecinos y pericias por homicidio culposo
El impacto emocional entre quienes conocían a la víctima se reflejó en los desgarradores testimonios que surgieron tras el accidente. "El hombre estaba aplastado con material", relató Angélica, una vecina del barrio visiblemente afectada por el hecho. La misma testigo remarcó un detalle clave sobre la estructura al señalar que "no tenía vigas, las varillas de hierro" que debían sostener la mampostería, por lo que todo el peso del material cayó de golpe.
Tras el llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 2.ª de Florencio Varela arribaron al lugar para constatar el deceso y proceder al acordonamiento preventivo del área. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 08, que caratuló la investigación provisoriamente como "Homicidio culposo" y ordenó peritajes técnicos urgentes para determinar el estado de conservación del inmueble y las responsabilidades del derrumbe.