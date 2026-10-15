"Tenía 13 años cuando consumí": la cruda confesión de Brian Fernández sobre su lucha contra las adicciones

“Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armo una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. O prendo un porro o me tomo una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”, expresó.