"Tenía 13 años cuando consumí": la cruda confesión de Brian Fernández sobre su lucha contra las adicciones

Resumen para apurados
- En una entrevista con Sistema Joaco Santos, el delantero Brian Fernández confesó que comenzó a consumir drogas a los 13 años por decisión propia, antes de su debut profesional.
- El atacante explicó cómo la fama y el dinero desmedido tras su llegada a Racing en 2014 agravaron su adicción, problemática que no logró resolver pese a sucesivos cambios de vida.
- Sin club tras rescindir con Fénix de Uruguay, el jugador de 32 años busca priorizar la contención de su familia para superar sus adicciones y reencauzar su trayectoria deportiva.
Brian Fernández volvió a hablar públicamente sobre uno de los aspectos más difíciles de su vida. El delantero de 32 años, que llegó a destacarse en Racing y Defensa y Justicia, repasó su historia con las adicciones, recordó cómo fue su primer contacto con la cocaína y explicó las dificultades que encontró para manejar la fama y el dinero cuando su carrera comenzaba a despegar.
El futbolista realizó estas declaraciones durante una entrevista con el canal "Sistema Joaco Santos", en la que abordó distintos momentos de su trayectoria y reconoció que algunas de sus decisiones personales terminaron perjudicándolo.
Brian Fernández reveló cómo fue su primer contacto con las drogas
Uno de los momentos más significativos de la conversación llegó cuando el delantero recordó sus primeros acercamientos al consumo de sustancias. Fernández explicó que todo comenzó durante su adolescencia, mucho antes de convertirse en futbolista profesional, y sostuvo que aquella experiencia respondió a una decisión personal.
“Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armo una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. O prendo un porro o me tomo una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”, expresó.
El impacto de la fama y el dinero durante su etapa en Racing
El salto de Defensa y Justicia a Racing, a fines de 2014, representó uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Fernández. Sus actuaciones habían despertado el interés de uno de los clubes más importantes del país y su llegada a Avellaneda estuvo acompañada por una transformación significativa de su vida cotidiana.
Sin embargo, el delantero reconoció que no estaba preparado para administrar todo lo que implicaba ese crecimiento profesional.
“Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasás re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”, reflexionó.
La búsqueda de un estilo de vida diferente también lo llevó a cambiar de residencia en numerosas oportunidades. Fernández recordó que, después de vivir en Florencio Varela, decidió trasladarse a barrios y zonas de mayor poder adquisitivo, convencido de que esos cambios podían ayudarlo a encontrar una realidad distinta.
“Fueron muchos cambios, pero seguía viviendo en Varela hasta que me fui a Puerto Madero, que ya era otra cosa. Yo quería salir de Varela y vivir allá, después quería irme a Nordelta y lo mismo con Canning. Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada”, reconoció.
Con el paso del tiempo, el futbolista comprendió que modificar su lugar de residencia no alcanzaba para resolver los problemas que atravesaba. Al recordar aquellas decisiones, dejó una de las reflexiones más contundentes de la entrevista.
“Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”, admitió.
El presente de Brian Fernández y la importancia de su familia
Actualmente, Fernández se encuentra sin equipo después de su breve paso por Fénix, de la Segunda División de Uruguay. El delantero había llegado al club a comienzos de febrero de 2026 con la intención de retomar su carrera profesional, pero terminó desvinculándose en marzo sin haber disputado partidos oficiales.
Durante su presentación en la institución uruguaya, el futbolista también había hablado sobre el proceso personal que atravesaba y la importancia de mantener vínculos saludables con las personas más cercanas.
“Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”, había expresado en aquella oportunidad.
A lo largo de su trayectoria, Fernández pasó por clubes de Argentina, Francia, México, Estados Unidos y Chile, entre otros destinos. Su talento le permitió alcanzar niveles destacados de rendimiento, aunque su carrera también estuvo atravesada por interrupciones y dificultades personales.