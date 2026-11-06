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“Tiene que recuperar fuerza para caminar”: la hija de José Luis Gioa contó cómo sigue su padre tras el ACV

El humorista se encuentra internado en una clínica especializada tras descompensarse durante las grabaciones de la segunda temporada. Su hija rompió el silencio, detalló cómo avanza su rehabilitación física y llevó tranquilidad sobre su estado actual.

José Luis Gioia junto a su hija Sofía Belloq.
José Luis Gioia junto a su hija Sofía Belloq. Imagen: Infobae
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La hija de José Luis Gioia informó que el actor se recupera en una clínica de rehabilitación tras sufrir un ACV isquémico durante las grabaciones de la serie Menem.
  • El humorista debió dejar el rodaje tras descompensarse y pasar por terapia intensiva en la Suizo Argentina antes de su traslado a la clínica Alcla para rehabilitación.
  • Aunque está ubicado en tiempo y espacio, la familia aclaró que no hay plazos de alta y que el foco médico actual está puesto en que recupere fuerza para volver a caminar.
Resumen generado con IA

José Luis Gioia sufrió un grave cuadro de salud que lo obligó a abandonar los estudios de grabación de la segunda temporada de “Menem” a comienzos del mes pasado. El actor que interpreta al abogado del ex Presidente fue internado de urgencia tras padecer un ACV isquémico, según corroboró junto a su familia la periodista Maru Leone. La novedad fue publicada tiempo después, cuando el humorista comenzaba su etapa de rehabilitación. Ahora su hija contó cómo sigue su salud y pidió mayor cautela ante las versiones que circularon sobre el episodio.

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Sofía Bellocq, la hija del artista, aseguró en las últimas horas que su padre habría avanzado en su tratamiento tras sufir un ACV isquémico y un cuadro de meningoencefalitis, según la información que trascendió en un primer momento. “Está mucho mejor. Está bien, se está recuperando”, contó, aunque expresó que aún no tendría movilidad plena. “Tiene que recuperar fuerza para caminar bien", detalló en diálogo con Teleshow de Infobae.

La hija de Gioia contó cómo sigue el tratamiento de su padre

El actor se encuentra internado en la Clínica Alcla, donde realiza la rehabilitación después de haber permanecido en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. De acuerdo con el testimonio de Bellocq, esta etapa tendrá como objetivo el restablecimiento de la fuerza física que fue afectada en los días en que permaneció en cama.

La hija de Gioia señaló que tampoco hay previsiones de plazos y que el proceso de recuperación llevará tiempo. “De a poco iremos viendo cómo progresa”, afirmó. El humorista trabaja con kinesiólogos y fisioterapeutas, mientras el equipo médico evalúa una evolución en la que se busca que vuelva a caminar con normalidad.

Cuáles son las expectativas de salud tras el grave cuadro de Gioa

Bellocq precisó a Infobae que su padre está “situado en tiempo y espacio”, una señal favorable dentro de su tratamiento. El actor dejó la Clínica y Maternidad Suizo Argentina el viernes pasado y fue trasladado a Alcla, institución especializada en rehabilitación integral.

La hija del intérprete remarcó que el cuadro se encuentra bajo seguimiento constante y anticipó que la familia espera contar con un informe más detallado. “Probablemente en estas horas nos den un parte médico más concreto”, sostuvo hace dos días. Por el momento, la información que transmitió se concentra en su restablecimiento físico y en los controles clínicos que atraviesa desde su traslado.

La hija de Gioia afirmó que aún no hay plazos para el alta médica

“Estaremos un tiempito ahí, recuperando, por suerte”, expresó Bellocq. Evitó dar estimaciones acerca de cuándo podría recibir el alta o retomar sus actividades laborales. La familia aguarda la evaluación de los especialistas que lo acompañan durante esta nueva etapa.

La noticia sobre el delicado estado de salud de Gioia trascendió luego de que la periodista Maru Leone contara los detalles en el programa Mercuriali 107.9, conducido por Franco Mercuriali en El Observador 107.9.

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