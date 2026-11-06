“Tiene que recuperar fuerza para caminar”: la hija de José Luis Gioa contó cómo sigue su padre tras el ACV

José Luis Gioia sufrió un grave cuadro de salud que lo obligó a abandonar los estudios de grabación de la segunda temporada de “Menem” a comienzos del mes pasado. El actor que interpreta al abogado del ex Presidente fue internado de urgencia tras padecer un ACV isquémico, según corroboró junto a su familia la periodista Maru Leone. La novedad fue publicada tiempo después, cuando el humorista comenzaba su etapa de rehabilitación. Ahora su hija contó cómo sigue su salud y pidió mayor cautela ante las versiones que circularon sobre el episodio.