Con bolsa de dormir y comida: así será el acampe de Pampita para ver al Papa

Qué hará Pampita para esperar la misa del papa León XIV

La conductora confirmó sus planes durante una entrevista en LAM, donde contó que se instalará cerca del lugar de la celebración varias horas antes de su comienzo. "Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito", explicó Carolina, al revelar que estará acompañada por dos amigas.