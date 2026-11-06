Con bolsa de dormir y comida: así será el acampe de Pampita para ver al Papa

La conductora sorprendió al revelar cómo se organizará para participar de la celebración religiosa en Palermo. Estará acompañada por dos amigas y ya tiene todo preparado para una espera muy particular.

Pampita acampará junto a dos amigas para conseguir un lugar en la misa del papa León XIV
Pampita acampará junto a dos amigas para conseguir un lugar en la misa del papa León XIV X
Por Mercedes Mosca Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Pampita acampará 12 horas antes en Palermo para participar el lunes 9 de noviembre de la misa del papa León XIV, motivada por su profunda devoción religiosa.
  • La conductora llevará bolsa de dormir y provisiones junto a dos amigas. Previamente, demostró su fe católica al completar varias veces la peregrinación a pie hasta Luján.
  • La ceremonia formará parte de la primera visita del pontífice al país y se espera una masiva congregación popular en la Ciudad de Buenos Aires.
Resumen generado con IA

Pampita confirmó que llegará con 12 horas de anticipación al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de la misa que celebrará el papa León XIV el lunes 9 de noviembre. La conductora planea pasar la noche cerca del predio para conseguir un buen lugar y seguir de cerca la ceremonia.

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Carolina Ardohain compartirá la experiencia con dos amigas con quienes comparte su fe católica. Para afrontar la extensa espera, ya organizó los preparativos y anticipó algunos de los elementos que llevará. La decisión se relaciona con una devoción religiosa que la modelo mantiene desde hace años.

Qué hará Pampita para esperar la misa del papa León XIV

La conductora confirmó sus planes durante una entrevista en LAM, donde contó que se instalará cerca del lugar de la celebración varias horas antes de su comienzo. "Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito", explicó Carolina, al revelar que estará acompañada por dos amigas.

La modelo también adelantó que llevará comida, bebidas y otros elementos para pasar la noche. Sin embargo, reconoció que uno de los aspectos de la organización todavía le genera dificultades: las instalaciones sanitarias y las restricciones previstas para ingresar al predio. "El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver", comentó entre risas.

La misa del papa León XIV está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. Será uno de los acontecimientos centrales de la primera visita del pontífice a la Argentina.

La devoción religiosa de Pampita y su participación en la peregrinación a Luján

La decisión de Pampita de llegar con tanta anticipación a la celebración papal no es un hecho aislado. La conductora participa desde hace años de actividades religiosas y suele compartir públicamente su devoción católica.

En octubre de 2026 volvió a sumarse a la Peregrinación Juvenil a Luján junto a un grupo de amigas. Durante el recorrido publicó imágenes y videos de la experiencia, que incluyó una caminata de 47 kilómetros hasta el santuario.

Según mostró en sus redes sociales, completó el trayecto en aproximadamente 12 horas. Para evitar las ampollas y proteger sus pies, utilizó cintas y apósitos durante la caminata.

En otras oportunidades, también manifestó su cercanía con la Virgen de Luján y compartió pedidos de protección para su familia y sus seres queridos. Ahora, la posibilidad de participar de una misa encabezada por el Papa representa una experiencia especial para la modelo, que expresó su entusiasmo por la convocatoria religiosa.

Qué dijo Pampita sobre la llegada del Papa a la Argentina

Al referirse a la celebración, Pampita destacó la dimensión espiritual que tendrá el encuentro y la posibilidad de compartir una ceremonia religiosa multitudinaria. "Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular", expresó la conductora.

El papa León XIV llegará desde Claypole y recorrerá parte de la avenida del Libertador a bordo del papamóvil antes de encabezar la misa en Palermo. Mientras crece la expectativa por su primera visita al país, Pampita ya tiene definido cómo vivirá la jornada: con una bolsa de dormir, un bolso preparado y varias horas de espera junto a sus amigas.

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