Se separaron Pampita y Martín Pepa: los motivos de la ruptura y cómo está la modelo

Por qué se separaron Pampita y Martín Pepa, según Yanina Latorre

Durante su programa, Yanina Latorre explicó que el final de la relación habría estado relacionado con dificultades que la pareja ya había enfrentado en otras oportunidades. "Él la dejó por la misma situación que las otras veces", aseguró la conductora. Luego enumeró los motivos que habrían desencadenado la ruptura: "Lo mismo de siempre: distancia, temas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa. Lo mismo de siempre".