Se separaron Pampita y Martín Pepa: los motivos de la ruptura y cómo está la modelo

Resumen para apurados
- Martín Pepa y Pampita se separaron hace 15 días en Argentina por decisión de él, debido a la distancia, diferencias en las expectativas y compromisos laborales.
- La ruptura, revelada por Yanina Latorre, repite crisis previas ligadas a la exposición mediática de la modelo frente al bajo perfil buscado en el entorno del polo.
- Aunque la modelo atraviesa el duelo con tristeza, allegados señalan que aún espera recomponer la relación, lo que deja abierta la chance de una reconciliación.
Una vez más, Pampita y Martín Pepa habrían puesto fin a su relación después de varios meses de noviazgo. La noticia fue revelada este miércoles por Yanina Latorre, quien aseguró que la separación se habría producido hace aproximadamente 15 días y que la decisión habría sido tomada por el polista.
Al aire de Sálvese quien pueda, el programa que conduce por América, la periodista contó que la pareja volvió a atravesar los mismos problemas que habrían provocado distanciamientos anteriores. La distancia, los compromisos laborales y las diferencias sobre cómo vivir la relación estarían entre los principales motivos de la ruptura.
Por qué se separaron Pampita y Martín Pepa, según Yanina Latorre
Durante su programa, Yanina Latorre explicó que el final de la relación habría estado relacionado con dificultades que la pareja ya había enfrentado en otras oportunidades. "Él la dejó por la misma situación que las otras veces", aseguró la conductora. Luego enumeró los motivos que habrían desencadenado la ruptura: "Lo mismo de siempre: distancia, temas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa. Lo mismo de siempre".
Según su información, Martín Pepa regresó a la Argentina hace aproximadamente un mes, después de finalizar la temporada de polo. Sin embargo, el vínculo habría terminado apenas dos semanas atrás.
La periodista también descartó que los celos hayan sido el detonante de la separación. En cambio, señaló que existirían diferencias respecto de las expectativas de cada uno sobre la relación: mientras Pampita buscaría un vínculo con mayor compromiso y dinámica de pareja estable, el polista preferiría mantener un noviazgo con menos exigencias.
Cómo está Pampita después de la separación
Otro de los aspectos que compartió Yanina Latorre fue el estado anímico de la modelo. De acuerdo con fuentes cercanas a ambos, Pampita estaría triste y todavía tendría expectativas de recomponer la relación.
"Me dicen que está triste, que todavía no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, porque no se acabó el amor, está todo bien", contó la conductora.
Latorre explicó que decidió no comunicarse directamente con la modelo porque imaginaba que podía molestarse ante la posibilidad de que la información trascendiera. En su lugar, aseguró que consultó a personas cercanas a las dos partes y que todas coincidían en que estaban separados desde hacía unos 15 días.
Las diferencias por la exposición y el estilo de vida
Entre los conflictos que habrían influido en la pareja, la conductora también mencionó las diferencias vinculadas con la exposición pública y los ambientes en los que se mueve Martín Pepa.
Según relató, Pampita habría acompañado al polista en distintos viajes y eventos relacionados con su actividad profesional. En algunas oportunidades, incluso compartía imágenes de esos encuentros en sus redes sociales.
Sin embargo, ese comportamiento no habría sido bien recibido en determinados círculos vinculados con el polo. Latorre sostuvo que, dentro de esos ambientes, existe una preferencia por mantener un perfil bajo y evitar exhibir determinados aspectos de la vida privada.
La periodista también señaló que la modelo habría cedido en distintas cuestiones para sostener el vínculo, aunque las diferencias entre ambos terminaron volviendo a aparecer.