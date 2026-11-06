Fuerte cruce entre "El Militar" Sosa y sus defensores antes de la novena audiencia por el crimen de Érika Álvarez

La novena audiencia del juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez arrancó con un episodio de alta tensión. Antes de que comenzara formalmente el debate, el imputado Felipe "El Militar" Sosa y sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, protagonizaron una fuerte discusión dentro de una de las oficinas de la sala de juicio.