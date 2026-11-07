Sin instrumentos de medición, a la antigua, cómo predecir el clima

Los sonidos y olores también pueden indicar lo que un aparato predice. La humedad previa a la lluvia hincha las fibras de madera, haciendo que puertas y ventanas se vuelvan rebeldes. La acústica también se altera: el aire húmedo transmite mejor el sonido, permitiendo que escuchemos el eco de la ciudad o el silbato de un tren con una nitidez inusual. Para los observadores más atentos, incluso una vieja lesión o un cambio en la acústica de la ciudad (donde los sonidos lejanos parecen estar más cerca) son señales de que el agua está en camino.