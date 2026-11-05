Gonzalo Quesada convocó a Domingo Miotti a Italia, pero descartó que juegue contra Los Pumas: los motivos de su decisión

La primera convocatoria de Domingo Miotti a la selección de Italia abrió una nueva etapa en la carrera del apertura argentino. Sin embargo, su incorporación no tendrá un impacto inmediato dentro de la cancha. Gonzalo Quesada, entrenador de la Azzurra, confirmó que el jugador no sumará minutos frente a Sudáfrica ni contra Los Pumas, en Génova, por el Nations Championship. La decisión responde a su reciente recuperación de una lesión y a la necesidad de que se adapte progresivamente al funcionamiento del equipo.