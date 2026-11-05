Gonzalo Quesada convocó a Domingo Miotti a Italia, pero descartó que juegue contra Los Pumas: los motivos de su decisión
El entrenador argentino de la selección italiana explicó que el apertura fue citado para integrarse al plantel y recuperar ritmo después de una lesión. También reveló cómo surgió la posibilidad de que represente a la Azzurra gracias a su ascendencia italiana.
Resumen para apurados
- Gonzalo Quesada convocó a Domingo Miotti a Italia pero descartó su presencia ante Los Pumas en Génova, debido a que recién se recupera de una lesión y necesita adaptación.
- Ambos compartieron plantel en Jaguares y el apertura, con ascendencia italiana por su abuelo, completó recién su primera semana de entrenamientos tras superar una lesión.
- El plan contempla dos semanas de adaptación con la Azzurra para evaluar su debut hacia el final de la ventana internacional, marcando una nueva etapa en la carrera del apertura.
La primera convocatoria de Domingo Miotti a la selección de Italia abrió una nueva etapa en la carrera del apertura argentino. Sin embargo, su incorporación no tendrá un impacto inmediato dentro de la cancha. Gonzalo Quesada, entrenador de la Azzurra, confirmó que el jugador no sumará minutos frente a Sudáfrica ni contra Los Pumas, en Génova, por el Nations Championship. La decisión responde a su reciente recuperación de una lesión y a la necesidad de que se adapte progresivamente al funcionamiento del equipo.
El entrenador fue contundente al explicar cuál será el papel de Miotti durante las próximas semanas. “Como él sabe y es muy importante aclararlo, ahora se incorpora solamente para formar parte del grupo, entrenarse con nosotros y conocer al plantel y todo lo que hacemos. En ningún caso está previsto que juegue”, señaló.
Quesada también remarcó que la convocatoria no estuvo pensada para utilizarlo inmediatamente. “No estaba previsto que viniera para este partido ni para el próximo”, insistió.
Por qué Domingo Miotti no jugará contra Los Pumas
La situación física del apertura es uno de los principales argumentos detrás de la decisión. Después de atravesar una lesión, Miotti recién comenzó a trabajar nuevamente con normalidad y todavía necesita recuperar ritmo competitivo.
“Esta es recién su primera semana de regreso a los entrenamientos al 100%. A principios de semana no hizo nada y hoy fue el primer entrenamiento que realizó con todo el equipo”, explicó Quesada.
El entrenador consideró que apresurar su regreso no tendría sentido, especialmente teniendo en cuenta las alternativas disponibles dentro del plantel.
“Tenemos otros jugadores que están mejor preparados que él porque llevan más tiempo acá y son opciones más naturales y lógicas para este encuentro”, sostuvo.
Además, buscó evitar que la presencia de Miotti generara especulaciones de cara al enfrentamiento contra Argentina. “Ni él ni yo queremos generar ningún tipo de comentario que no tenga nada que ver con el partido”, aseguró.
Por ese motivo, el plan contempla dos semanas de entrenamientos antes de evaluar si el apertura puede incorporarse a las opciones del equipo durante la tercera o cuarta semana de la ventana internacional.
La historia detrás de la convocatoria de Miotti a Italia
El vínculo entre Quesada y Miotti no comenzó con esta convocatoria. Ambos compartieron una etapa en Jaguares entre 2019 y 2020, cuando el actual entrenador de Italia dirigía a la franquicia argentina.
El propio Quesada reveló que la posibilidad de representar a la Azzurra surgió a partir de una conversación que mantuvieron cuando asumió su nuevo desafío profesional.
“Cuando firmé y salió la noticia de que venía a Italia, recibí muchos mensajes. Uno de ellos fue de Mingo, que me hizo saber que tenía un abuelo italiano”, recordó.
Según explicó, aquella primera charla comenzó en tono de broma, pero con el tiempo se convirtió en una alternativa concreta.
“A comienzos de este año hablamos sobre esa posibilidad. Él me hizo saber nuevamente que era una alternativa, una opción que le gustaría tener y por la que le interesaba ser considerado”, detalló.
A partir de entonces, el cuerpo técnico comenzó a seguir sus actuaciones durante la temporada pasada hasta que finalmente llegó la oportunidad de convocarlo.
Por ahora, Miotti deberá esperar para tener su primera participación con la camiseta italiana. Su incorporación representa un paso importante, pero Quesada dejó en claro que la prioridad será completar su recuperación y facilitar su adaptación antes de considerar su debut internacional con la Azzurra.