El día tiene un momento justo para comprar zapatos

El testeo

Por la tarde, los podólogos dan como sugerencia tres pruebas rápidas antes de hacer la compra: probarse los dos zapatos, casi todo el mundo tiene un pie ligeramente más grande que el otro (por milímetros), la comodidad del pie más grande es la que debe guiar; caminar y no quedarse con la sensación del pie estando sentado porque no es la real, ya que se expande al soportar el peso total; y la prueba del pulgar, estando de pie, presionar la punta del zapato. Debe quedar un espacio libre de entre 0.5 y 1.2 centímetros entre el dedo más largo y la punta del calzado.