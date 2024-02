El zapatero, un oficio que sigue vigente en épocas de crisis

Datos de ventas en la industria del calzado

El sector de calzado y marroquinería finalizó el año con un alza de 0,4%, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue el único rubro de los medidos que creció en 2023. Pero en la comparación intermensual, las ventas descendieron 10,3% y tuvo una retracción del 9,1% anual en diciembre. Los comercios lanzaron ofertas, pusieron a la venta el calzado de temporadas, o aplicaron descuentos atractivos por adquirir más de dos unidades. No obstante, los costos alejaron a los clientes, y la venta no formal adquirió mayor relevancia, especialmente durante la temporada navideña.