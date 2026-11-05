Qué pasó con Ueno Bank: las 10 claves del escándalo financiero que conmociona a Paraguay
La intervención del Banco Central dejó fuera de servicio a una de las principales entidades financieras del país y congeló los depósitos de millones de usuarios. Las irregularidades en el otorgamiento de créditos, la exposición de fondos jubilatorios, la detención de directivos y los vínculos empresariales del presidente Santiago Peña ampliaron el impacto económico y político del caso.
Resumen para apurados
- El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank este 2 de noviembre por insolvencia crítica e irregularidades en créditos, congelando cuentas de tres millones de clientes.
- La entidad prestó fondos a firmas de su grupo económico y desmoronó su capital. La Justicia imputó a 27 directivos, mientras la crisis salpicó al presidente Peña por nexos pasados.
- El Fondo de Garantía prevé cubrir al 97% de los ahorristas, aunque persiste incertidumbre sobre millonarios fondos jubilatorios y el impacto en la actividad comercial paraguaya.
La crisis de Ueno Bank sacudió el sistema financiero de Paraguay y abrió un interrogante que afecta a millones de personas: qué pasará con el dinero que tenían depositado en la entidad. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar un procedimiento de resolución después de detectar que el banco no cumplía con los niveles mínimos de solvencia exigidos por la normativa.
La decisión dejó a casi 2,94 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y operaciones habituales. También comprometió fondos de organismos públicos y del sistema previsional, mientras la Fiscalía avanzó sobre los principales responsables de la entidad.
El caso adquirió además una dimensión política por los antecedentes empresariales del presidente Santiago Peña y la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo. Estas son las diez claves para entender cómo se desencadenó la crisis, qué está bajo investigación y cuáles son las alternativas para recuperar los depósitos.
Las 10 claves para entender la crisis de Ueno Bank en Paraguay
1. El Banco Central intervino una entidad con casi tres millones de clientes
El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se comunicó el martes 3 y dejó a la entidad bajo control de las autoridades regulatorias.
La medida alcanzó a un banco que tenía 2.941.996 clientes a junio de 2026, según sus propios registros. La dimensión del problema es significativa: representa una parte importante de la población paraguaya, que quedó sin acceso a sus cuentas y servicios financieros habituales.
El procedimiento está contemplado en la Ley 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras. No implica por sí mismo que el banco haya sido liquidado definitivamente, sino que se abrió un proceso para determinar su situación patrimonial y proteger los activos disponibles.
2. La solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido
El principal motivo de la intervención fue el deterioro de los indicadores financieros de Ueno Bank. El Banco Central informó que el índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido por la normativa.
Según la documentación difundida sobre el caso, el indicador llegó al 5,56%, frente al 12% exigido para operar.
Las inspecciones también detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios, inconsistencias en la información utilizada para aprobar préstamos y financiamientos de montos elevados a compañías vinculadas con el grupo controlador.
A esto se sumaron ajustes contables superiores a 1,6 billones de guaraníes, que profundizaron el deterioro patrimonial. También se informó sobre dificultades para reponer un encaje legal de US$ 70 millones.
3. Los préstamos a empresas vinculadas quedaron bajo investigación
Una de las principales líneas de investigación apunta al otorgamiento de créditos a compañías relacionadas con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
La Fiscalía paraguaya informó que 27 personas fueron imputadas por presuntas irregularidades financieras vinculadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026. Entre los movimientos investigados figuran préstamos y sobregiros concedidos a empresas del mismo grupo económico, bajo condiciones que, según los investigadores, no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación y análisis de riesgo.
El Banco Central ya había advertido sobre el volumen de financiamiento destinado a compañías vinculadas con los propietarios de la entidad.
La investigación busca establecer si existieron maniobras irregulares, responsabilidades individuales y posibles perjuicios económicos.
4. Qué pasará con los ahorros: hasta cuánto dinero está garantizado
La principal preocupación de los clientes es recuperar los fondos que quedaron inmovilizados tras la suspensión de las operaciones.
La legislación paraguaya contempla una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en cada entidad financiera.
Actualmente, ese límite equivale a 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente US$ 38.000.
La garantía se calcula por depositante y por banco, no por cada cuenta. Es decir, una persona que tenga una caja de ahorro, una cuenta corriente y un plazo fijo en Ueno deberá considerar el total de sus depósitos para determinar cuánto dinero está cubierto.
Según estimaciones preliminares difundidas por las autoridades, el mecanismo podría cubrir la totalidad de los depósitos de aproximadamente el 97% de los clientes.
5. El primer pago será de hasta 10 millones de guaraníes
El Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista, equivalentes a unos US$ 1.700.
Ese pago inicial se realizará con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos. Si el dinero entregado no alcanza para cubrir la totalidad del monto garantizado, el saldo restante deberá abonarse mediante un cronograma que informarán las autoridades.
La legislación establece un plazo de hasta 15 días corridos desde la resolución para hacer efectiva la garantía. Ese período puede extenderse por otros 15 días mediante una decisión fundada del Banco Central.
Tomando como referencia la resolución del 2 de noviembre, el primer vencimiento legal sería el 17 de noviembre. Si se utiliza la prórroga, el plazo podría extenderse hasta el 2 de diciembre.
Los clientes que tengan deudas pendientes con Ueno deberán contemplar que esos compromisos pueden descontarse antes de calcular el pago correspondiente.
6. Qué sucede con quienes tienen más de US$ 38.000 depositados
Los ahorristas que superen el límite de cobertura enfrentan un escenario de mayor incertidumbre.
El excedente no está garantizado automáticamente por el Fondo de Garantía de Depósitos. Su recuperación dependerá del resultado del balance de exclusión de activos y pasivos que deberá realizar la Superintendencia de Bancos.
Ese procedimiento permitirá establecer cuánto dinero y qué bienes conserva la entidad, cuáles son sus obligaciones y qué recursos pueden utilizarse para responder ante los acreedores.
El Banco Central adelantó que buscará preservar los activos y transferir depósitos y otros pasivos a entidades financieras mediante un proceso competitivo.
Por el momento, no existe una garantía de devolución total para quienes tienen saldos superiores a los 228,3 millones de guaraníes.
7. El golpe también alcanza a los jubilados y a los fondos públicos
La crisis no afecta solamente a los clientes particulares. Entre los principales damnificados institucionales aparece el Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía inversiones en Ueno Bank por cientos de millones de dólares.
Según información difundida por la agencia Associated Press, los fondos del organismo previsional y de salud alcanzaban aproximadamente los US$ 380 millones.
Además, unos 32.000 jubilados cobraban sus prestaciones a través de la entidad intervenida. El IPS informó que los pagos previsionales continuarían con normalidad y que trasladaría a esos beneficiarios hacia otro banco.
La exposición también comprende recursos de organismos públicos, entre ellos la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la represa binacional de Itaipú.
En total, Ueno administraba entre US$ 800 millones y US$ 850 millones de fondos públicos, según reportes internacionales.
8. La crisis provocó la renuncia del titular del Banco Central y salpicó a Santiago Peña
El escándalo también abrió un frente político para el presidente paraguayo, Santiago Peña.
El mandatario pidió la renuncia de Carlos Carvallo, titular del Banco Central, quien había dirigido la financiera Ueno antes de asumir al frente de la autoridad monetaria en 2023.
Carvallo confirmó su salida en medio de los cuestionamientos por la supervisión de la entidad y permaneció inicialmente en funciones durante el comienzo del procedimiento de resolución.
La controversia también se relaciona con los antecedentes empresariales de Peña: el presidente fue socio del Grupo Vázquez, propietario de Ueno, hasta marzo de 2025.
La oposición cuestionó esos vínculos y anunció iniciativas para impulsar un juicio político contra el mandatario. El oficialismo, por su parte, defendió la actuación del Gobierno y sostuvo que se deben determinar las responsabilidades correspondientes.
Peña también suspendió un viaje previsto a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, en medio de la emergencia financiera.
9. Ocho directivos fueron detenidos y la Fiscalía imputó a 27 personas
La investigación judicial avanzó sobre los principales responsables de la entidad. El Ministerio Público ordenó inicialmente la detención de ocho directivos y ejecutivos vinculados con Ueno Bank.
Entre los investigados se encuentra Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los fundadores y principales accionistas del banco, además de Juan Manuel Gustale, presidente del directorio.
El 4 de noviembre, después de que los involucrados comparecieran ante la Fiscalía, los investigadores solicitaron prisión preventiva para Vázquez y arresto domiciliario para otros siete directivos.
En total, la causa alcanzó a 27 personas, por presuntas irregularidades financieras y posibles delitos como lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis.
Durante un allanamiento en la residencia de Vázquez, en Asunción, los investigadores encontraron una propiedad de grandes dimensiones y siete vehículos, algunos de alta gama, que quedaron bajo guarda fiscal. También retiraron documentación para analizarla.
La vivienda llamó la atención por sus instalaciones y por la presencia de una figura de un unicornio, símbolo que el empresario había utilizado anteriormente al hablar de su aspiración de convertir a Paraguay en un referente empresarial.
10. La crisis amenaza con afectar al comercio, pero el Banco Central descarta un problema generalizado
La suspensión de los servicios de Ueno tuvo consecuencias que fueron más allá del sistema financiero.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió sobre una posible semiparalización de la actividad comercial, debido a la cantidad de operaciones que se realizaban mediante cuentas de la entidad.
La interrupción de las transferencias y los pagos electrónicos afectó especialmente a los comercios que utilizaban Ueno como uno de sus principales canales de cobro.
También hubo complicaciones en los servicios públicos digitales. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) suspendió temporalmente algunas opciones de pago disponibles en la plataforma Portal Paraguay.
Sin embargo, el Banco Central sostuvo que se trata de una situación particular de Ueno Bank y que no representa una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo. La Asociación de Bancos del Paraguay también señaló que las demás entidades continuaban operando con normalidad.
El desafío de las autoridades será avanzar con la devolución de los depósitos garantizados, determinar las responsabilidades por las irregularidades investigadas y evitar que la crisis de una entidad termine afectando la confianza de los ahorristas en el conjunto del sistema bancario.
Quién es Miguel Vázquez, el empresario detrás de Ueno Bank que quedó detenido tras la crisis financiera en Paraguay
Federico Miguel Vázquez Villasanti, conocido públicamente como Miguel Vázquez, es uno de los empresarios más importantes del sector financiero paraguayo y el principal referente del Grupo Vázquez. Tiene 36 años, es presidente de ese conglomerado empresarial, fundador de Ueno y se desempeñaba como vicepresidente primero de Ueno Bank, la entidad que quedó fuera de operaciones luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara un procedimiento de resolución.
Su trayectoria está ligada al negocio financiero familiar. Antes de impulsar Ueno, fue CEO de Credicentro, una empresa que forma parte de los orígenes del grupo. Con el paso de los años, el conglomerado amplió sus actividades hacia distintos rubros, entre ellos tecnología, servicios financieros, seguros, entretenimiento, movilidad y agronegocios. Según la presentación institucional de la compañía, actualmente reúne más de 20 empresas y alrededor de 5.500 colaboradores.
Vázquez fue uno de los impulsores de la transformación de Credicentro en Ueno y de la expansión del banco, que en 2024 concretó su fusión con Visión Banco. La operación le permitió ganar escala y posicionarse entre las entidades con mayor cantidad de clientes del sistema financiero paraguayo.