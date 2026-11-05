Qué pasó con Ueno Bank: las 10 claves del escándalo financiero que conmociona a Paraguay

Quién es Miguel Vázquez, el empresario detrás de Ueno Bank que quedó detenido tras la crisis financiera en Paraguay

Federico Miguel Vázquez Villasanti, conocido públicamente como Miguel Vázquez, es uno de los empresarios más importantes del sector financiero paraguayo y el principal referente del Grupo Vázquez. Tiene 36 años, es presidente de ese conglomerado empresarial, fundador de Ueno y se desempeñaba como vicepresidente primero de Ueno Bank, la entidad que quedó fuera de operaciones luego de que el Banco Central del Paraguay iniciara un procedimiento de resolución.