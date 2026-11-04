El futuro de Julio César Falcioni en Atlético Tucumán: qué se sabe sobre su posible salida

Pero las diferencias no se limitan a los resultados. Según reconoció un vocero de la dirigencia, también existen desencuentros con el armado del plantel por algunas decisiones futbolísticas y cuestiones vinculadas con el funcionamiento cotidiano de la institución. En particular, las exigencias de Falcioni respecto de la organización de los viajes y otros aspectos logísticos habrían generado rispideces, en un contexto en el que Atlético dispone de recursos económicos más limitados que en años anteriores.