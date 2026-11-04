El futuro de Julio César Falcioni en Atlético Tucumán: qué se sabe sobre su posible salida

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán definirá el viernes la continuidad de Julio César Falcioni tras jugar ante Banfield, en medio de rumores de renuncia por el flojo rendimiento deportivo.
- La incertidumbre creció tras caer ante Argentinos y no ganar de local en el semestre, sumado a rispideces logísticas, aunque el DT aún no comunicó formalmente su deseo de marcharse.
- La resolución será clave para planificar la temporada 2027 y armar el plantel para evitar el descenso, mientras Falcioni también evalúa aspectos personales en Buenos Aires.
En 25 de Mayo y Chile reina la incertidumbre. Mientras múltiples versiones indican que Julio César Falcioni transita sus últimos días como entrenador de Atlético, la información que surge puertas adentro del club es diferente. Según pudo saber LA GACETA a través de fuentes dirigenciales, el DT todavía no comunicó su intención de irse y, aunque no existe unanimidad dentro de la comisión directiva, hay sectores que consideran conveniente que continúe hasta la finalización de su contrato, previsto para marzo de 2027. Todo comenzará a definirse después del partido del viernes contra Banfield.
La incertidumbre se instaló después de la derrota contra Argentinos, cuando Falcioni suspendió su habitual conferencia de prensa y mantuvo una reunión con el presidente Mario Leito. Aunque algunas versiones señalaron que allí había comunicado su decisión de irse, un allegado a la dirigencia aseguró que no existió una manifestación de ese tipo. Por el contrario, explicó que se trató de una conversación similar a las que ambos mantienen habitualmente después de los partidos.
De hecho, durante los últimos días volvieron a reunirse para conversar sobre la preparación del encuentro contra el “Taladro” y las cuestiones logísticas del viaje a Buenos Aires. Según describieron fuentes de la institución, el entrenador se mostró tranquilo, enfocado en el próximo compromiso y trabajando con normalidad.
Posturas divididas
Aunque la mayoría de la CD se inclina por su continuidad, la postura de la dirigencia no es uniforme. Según pudo reconstruir este diario, existe una valoración positiva de determinados aspectos del trabajo de Falcioni, aunque también hay algunos cuestionamientos que ya se pusieron sobre la mesa. El reconocimiento a su trayectoria convive con el descontento por los resultados, sobre todo como local, y algunas decisiones futbolísticas.
Entre los aspectos positivos, desde la dirigencia destacan la campaña en la Copa Argentina y la mejoría del equipo como visitante durante el Clausura. Consideran, en ese sentido, que Falcioni consiguió acomodar futbolísticamente al equipo respecto del escenario que encontró cuando asumió.
Sin embargo, esa evolución tuvo una contracara que genera malestar puertas adentro: Atlético no ganó ningún partido como local en el segundo semestre. Algunos dirigentes consideran que el entrenador podría haber encontrado mejores soluciones pese a las limitaciones del plantel. La derrota contra el “Bicho”, con un primer tiempo muy flojo y una reacción tardía después de los cambios, volvió a alimentar esos cuestionamientos.
Pero las diferencias no se limitan a los resultados. Según reconoció un vocero de la dirigencia, también existen desencuentros con el armado del plantel por algunas decisiones futbolísticas y cuestiones vinculadas con el funcionamiento cotidiano de la institución. En particular, las exigencias de Falcioni respecto de la organización de los viajes y otros aspectos logísticos habrían generado rispideces, en un contexto en el que Atlético dispone de recursos económicos más limitados que en años anteriores.
Desde la dirigencia reconocen que se trata de un entrenador de jerarquía, acostumbrado a determinadas condiciones de trabajo, pero consideran que algunas de sus exigencias no siempre se ajustan a las posibilidades actuales del club. Esa situación, sumada a diferencias en el trato cotidiano, habría provocado un desgaste progresivo en la relación. De todos modos, la mayoría prefiere sostener a un DT cuyas virtudes y defectos ya conoce antes que iniciar una nueva búsqueda.
A ello se suman cuestiones personales que Falcioni deberá considerar. A sus 70 años, mantiene a buena parte de su familia en Buenos Aires, a más de 1.200 kilómetros de Tucumán. Según entienden desde el club, aprovechará el viaje para reencontrarse con sus afectos y conversar sobre su futuro. La distancia y la posibilidad de trabajar más cerca de su casa también podrían influir en una decisión que excede lo deportivo.
La resolución será clave para comenzar a planificar 2027. Si Falcioni permanece, la intención será aprovechar su conocimiento del plantel para definir las modificaciones necesarias. Si decide marcharse, Atlético deberá buscar un reemplazante y establecer qué perfil de entrenador necesita para afrontar una temporada marcada por la lucha por la permanencia. La intención dirigencial es llegar al 10 de diciembre con aproximadamente el 70% del plantel conformado.
Mientras tanto, con el respaldo de la mayor parte de la CD, todo parece quedar en manos de Falcioni, quien continúa preparando el partido contra Banfield. Después llegarán los balances y las decisiones. Por ahora, aunque crecen las versiones sobre una salida inminente, desde el club prefieren ponerles paños fríos a las especulaciones y esperar hasta que termine el campeonato.