Tai chi: el arte marcial chino que Harvard considera "medicación en movimiento"

Empezó con la calificación de “meditación en movimiento” para tomar un tono más serio tras las investigaciones que le dan el rango de medicamento. El tai chi se compone de una serie de movimientos elegantes que se suceden fluidamente. Gracias a que las clases se ofrecen en diferentes niveles, el tai chi es accesible y valioso para personas de todas las edades y niveles de condición física. "Es especialmente bueno para la gente mayor, ya que el equilibrio es un componente importante de la buena forma física, y es algo que perdemos con la edad", afirma el Dr. I-Min Lee, profesor de medicina de Harvard.