Tai chi: el arte marcial chino que Harvard considera "medicación en movimiento"

Resumen para apurados
- La Universidad de Harvard catalogó al tai chi como medicación en movimiento en EE.UU., al destacar sus amplios beneficios para el equilibrio, la mente y la salud integral.
- Esta disciplina combina movimientos lentos y respiración consciente, permitiendo que personas mayores o con movilidad reducida realicen actividad física sin impacto articular.
- El aval científico impulsa disciplinas de bajo impacto para prevenir caídas, consolidando al tai chi como una terapia preventiva clave para un envejecimiento activo y saludable.
Entre las publicaciones de la Harvard Health Publishing (HHP) se destaca que hay una actividad física capaz de ser practicada durante toda la vida. La división de investigación simplificada de la Universidad que está en Massachusetts, Estados Unidos, le da al tai chi un doble prestigio para la salud: medicación en movimiento con durabilidad eterna. Este arte marcial chino, que combina movimiento y relajación, es beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente.
Empezó con la calificación de “meditación en movimiento” para tomar un tono más serio tras las investigaciones que le dan el rango de medicamento. El tai chi se compone de una serie de movimientos elegantes que se suceden fluidamente. Gracias a que las clases se ofrecen en diferentes niveles, el tai chi es accesible y valioso para personas de todas las edades y niveles de condición física. "Es especialmente bueno para la gente mayor, ya que el equilibrio es un componente importante de la buena forma física, y es algo que perdemos con la edad", afirma el Dr. I-Min Lee, profesor de medicina de Harvard.
Una de las mayores barreras de la actividad física es la adherencia. Con el envejecimiento o la aparición de lesiones, las actividades tradicionales (correr, levantar pesas pesadas, deportes de contacto) se vuelven difíciles de mantener. El tai chi se adapta a cualquier rango de edad y condición física. Incluso, es adaptable para personas con artritis, secuelas de ACV o movilidad reducida.
El tai chi recuerda que el movimiento consciente es una de las intervenciones preventivas más potentes y accesibles para la salud integral. La combinación que ofrece la actividad es incluso comparable con lo que propone cualquier deporte de alto rendimiento, hasta más, por su gran demanda de acción consciente que implica la no repetición mecánica de un ejercicio.
Una rutina del arte marcial exige atención plena en el movimiento y en la respiración. La clave, según los instructores, es que cada postura fluya hacia la siguiente sin hacer pausas, de esa manera, el cuerpo se mantiene en constante movimiento, en consecuencia, mentalmente se trabaja con intensidad porque hay que recordar la coreografía.
Para empezar, se puede consultar en gimnasios, centros de yoga y también los centros municipales empezaron a incorporar sesiones, si bien un poco más informales, pero que son válidas para obtener los beneficios necesarios que garantizan un bienestar. Internet también da su aporte a un acceso universal de la actividad mediante instructivos breves.
Durante décadas, la cultura del entrenamiento promovió el ejercicio de alto impacto como la única vía para obtener salud, pero también hay otra que mediante movimientos lentos, fluidos y sin intensidad los resultados son muy buenos.
Complementariedad
El Tai Chi es insuperable en equilibrio, flexibilidad, control del estrés y salud articular. Sin embargo, para mantener la masa ósea (densidad de los huesos) y la masa muscular sólida (sarcopenia) a medida que envejecemos, el cuerpo sigue necesitando cierto grado de carga o fuerza metabólica (como el trabajo con pesas o bandas de resistencia).