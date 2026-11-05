Por qué caminar no es suficiente en la menopausia: la rutina de seis ejercicios para mujeres de 50 años

Según explica Arvizu, popular por sus pautas de fitness para adultos mayores de 50 años, la preservación del músculo adquiere un rol estratégico en esta etapa de la vida. Lejos de responder a una búsqueda exclusivamente estética, el desarrollo muscular funciona como una herramienta fundamental para proteger la salud metabólica y los huesos en pleno periodo de fluctuaciones hormonales. La meta principal pasa por pergeñar un trabajo eficiente donde cada movimiento entregue el máximo rendimiento por el esfuerzo invertido.