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Anses modifica su calendario de pagos en noviembre por un freno bancario de cinco días

La falta de atención presencial en las sucursales bancarias por festividades y asuetos trasladó la acreditación de haberes al miércoles 11 de noviembre. El detalle del nuevo cronograma por terminación de DNI para jubilados, AUH y pensiones.

Anses unificó el inicio del cronograma de cobro de noviembre a partir del miércoles 11 para todas sus prestaciones.
Anses unificó el inicio del cronograma de cobro de noviembre a partir del miércoles 11 para todas sus prestaciones. FOTO: web
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, la Anses postergó al 11 de noviembre el inicio del pago de haberes debido a cinco días consecutivos sin atención bancaria por feriados y asuetos.
  • La inactividad presencial se debe al Día del Bancario, el fin de semana, un feriado por la visita papal y una disposición del Banco Central que frenó las ventanillas.
  • El nuevo cronograma comprimirá los cobros de jubilados, AUH y pensiones en menos días hábiles, finalizando el esquema de pagos mínimos el 20 de noviembre.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reprogramó el inicio de su cronograma oficial de pagos correspondiente a noviembre debido a una suspensión consecutiva de cinco días en la atención presencial de las entidades financieras. 

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La coincidencia del Día del Empleado Bancario, el fin de semana, un feriado nacional fijado por la visita papal y una resolución del Banco Central obligó al organismo previsional a unificar el comienzo de la liquidación de haberes a partir del miércoles 11 de noviembre para todas sus prestaciones.

La medida modifica la dinámica habitual del cobro en la primera semana del mes. Ante la imposibilidad de realizar trámites y cobros por ventanilla durante el lapso de inactividad de las sucursales, los depósitos e ingresos bancarios del sistema integrado se pondrán en marcha una vez retomada la operatividad en el sector financiero.

Por qué no habrá atención en las sucursales bancarias durante cinco días

El esquema de atención al público en los bancos de todo el país se verá interrumpido por la superposición de fechas festivas e institucionales durante la primera quincena del mes. El freno en la actividad mercantil y presencial del sector comprende los siguientes días:

  • Viernes 6 de noviembre: Celebración del Día del Empleado Bancario, jornada no laborable para el sector financiero.
  • Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: Fin de semana sin actividad bancaria presencial habitual.
  • Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino con motivo de la misa principal en Buenos Aires por la visita del papa León XIV.
  • Martes 10 de noviembre: Feriado bancario dispuesto formalmente por el Banco Central de la República Argentina mediante la Comunicación "A" 8487.

Jubilaciones mínimas, AUH y Asignaciones: el esquema de Anses desde el 11 de noviembre

Los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar de forma unificada el miércoles 11 de noviembre. El esquema por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) se distribuirá de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: Miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: Jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: Viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 5 a 9: Continuarán con el pago de a una terminación por día hábil a partir de la semana siguiente, concluyendo el viernes 20 de noviembre con los documentos finalizados en 9.

Pensiones No Contributivas y haberes superiores a la mínima

Para el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más, la Anses dispuso agrupar la liquidación de varias terminaciones de DNI en las primeras 72 horas hábiles tras la reapertura bancaria:

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  • DNI terminados en 0 y 1: Miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7Jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9Viernes 13 de noviembre.


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