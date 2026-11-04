Tucumán: cronograma de pago del 80% del sueldo para empleados estatales

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició este miércoles el pago del 80% del sueldo de octubre para los empleados estatales, según el cronograma oficial de la Tesorería General.
- La acreditación se realiza de forma escalonada hasta el viernes 6, abarcando áreas clave como Salud, Seguridad, Educación, Administración Central y municipios del interior.
- El cumplimiento del esquema salarial brinda certidumbre a miles de trabajadores provinciales e inyecta liquidez para dinamizar la actividad comercial local.
El pago de sueldos para los empleados estatales de Tucumán avanza con el cronograma establecido por el Gobierno. La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que este miércoles comenzó el cobro del 80% del sueldo de octubre.
A continuación, el cronograma completo de pago:
Miércoles 4 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 5 de noviembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas Rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Viernes 6 de noviembre
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)