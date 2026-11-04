Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera durante un vuelo a Roma: qué le pasó a la mujer
El periodista y médico intervino de urgencia cuando una mujer sufrió un grave bloqueo cardíaco a bordo del avión. La paciente fue estabilizada antes de llegar a Río de Janeiro, donde recibió asistencia médica y fue trasladada a un hospital.
Resumen para apurados
- El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió un bloqueo cardíaco grave durante un vuelo hacia Roma, antes de cruzar el Atlántico.
- Castro viajaba a Italia por trabajo y estabilizó a la mujer, que tenía 60/30 de presión, hasta que el avión aterrizó en Río de Janeiro para trasladarla a un hospital.
- El rápido accionar evitó una tragedia en pleno océano, mientras la paciente permanece bajo atención médica en Brasil a la espera de novedades sobre su evolución.
El viaje de Nelson Castro rumbo a Roma tuvo un episodio inesperado que lo obligó a dejar por un momento su rol de periodista para volver a ejercer la medicina. El conductor de TN y Radio Rivadavia asistió a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca durante el vuelo y cuya vida, según relató posteriormente, estuvo en riesgo.
La situación fue contada por Gonzalo Bañez, quien reemplaza a Castro en el programa radial mientras el periodista viaja a Italia para cubrir la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú.
Según explicó Bañez al aire, Castro había enviado un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros de trabajo durante la madrugada. “Viajé con trabajo médico a bordo”, escribió a las 00.01, en referencia a la emergencia que acababa de atravesar.
Poco después, el propio periodista brindó detalles sobre lo ocurrido y describió la gravedad del cuadro. “Una señora tuvo un bloqueo cardíaco grave. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río de Janeiro. La paciente estuvo al borde del paro cardíaco”, relató.
La emergencia médica en pleno vuelo
La descompensación se produjo antes de que el avión iniciara el cruce del océano Atlántico. Ante la gravedad del cuadro, la aeronave realizó una escala en Río de Janeiro para que la pasajera pudiera recibir atención especializada.
Durante ese tiempo, Castro intervino para estabilizarla y evitar que su condición empeorara. El periodista explicó que la mujer presentaba una presión arterial extremadamente baja, de 60/30, un indicador de la gravedad de la situación.
“Un momento, qué momento difícil”, había expresado al recordar el episodio.
La trasladaron de urgencia a un hospital
La intervención de Castro permitió mantener estable a la pasajera hasta la llegada del equipo médico que la esperaba en el aeropuerto brasileño.
“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, contó el periodista.
La mujer fue trasladada para recibir atención médica luego de la escala en Río de Janeiro. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni sobre su evolución clínica posterior.