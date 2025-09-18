Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

En una charla íntima y cargada de anécdotas, Nelson Castro repasó los momentos más trascendentes de su carrera durante su visita a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en eltrece. El periodista y conductor de Telenoche habló de su amplia formación académica, su experiencia como corresponsal en zonas de guerra y, sobre todo, del día en que tomó la decisión de dejar de ejercer como médico para dedicarse por completo al periodismo.