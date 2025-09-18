Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

En una charla íntima y cargada de anécdotas, Nelson Castro repasó los momentos más trascendentes de su carrera durante su visita a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en eltrece. El periodista y conductor de Telenoche habló de su amplia formación académica, su experiencia como corresponsal en zonas de guerra y, sobre todo, del día en que tomó la decisión de dejar de ejercer como médico para dedicarse por completo al periodismo.
“Iba a la escuela Nuestra Señora de Luján, que tenía un periódico escolar. Así que, a los 13 años, ya sabía que quería ser periodista y médico”, recordó Castro, explicando cómo ambas vocaciones aparecieron de manera simultánea en su vida.
Sin embargo, su rumbo profesional tomó un giro decisivo en 1993. “El hecho que cambió mi vida y por el cual tuve que dejar la medicina fue el episodio de la carótida de (Carlos) Menem, muchos lo recordarán”, relató. En ese entonces, el neurólogo ya llevaba catorce años de ejercicio profesional y se había especializado en el exterior.
“Quien lo operó fue Juan Carlos Parodi, una luminaria de la medicina argentina, quien había sido profesor mío en Estados Unidos. El día de la operación hablé con él y me contó lo que yo sabía que iba a pasar y que muy pocos sabían”, detalló. Esa información privilegiada sobre la salud del entonces presidente de la Nación lo llevó a realizar una cobertura que marcaría su vida.
“Siempre me acuerdo, era un jueves; una fecha inolvidable: el 14 de octubre de 1993. Mariano Grondona estaba en su esplendor con Hora Clave y él me decía: ‘¿Usted sabe lo que le pasa a Menem? Nelson, le pido... ¿está seguro que sabe?’. Y, bueno, efectivamente, fue como lo conté”, rememoró.
La repercusión fue tan grande que su vida profesional cambió por completo. “Tuvo tal impacto que en seis meses mi demanda de consultas médicas se quintuplicó. Y ahí entendí que tenía que dejar la medicina porque obviamente estaba muy contaminada por el hecho del personaje público”, explicó.
El conductor recordó también el consejo de uno de sus maestros, el profesor Nicolás Lavalle, quien le dio el último empujón para tomar su decisión: “Me dijo: ‘Mirá, en este momento tenés que decidir y vas a ser periodista definitivamente. Todo lo que aprendiste lo vas a aplicar’”.
Así, Castro dejó su consultorio y volcó toda su energía a los medios de comunicación, donde se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo argentino.