Día del Empleado Bancario: cuántos días estarán cerrados los bancos en noviembre

Resumen para apurados
- Los bancos de Argentina cerrarán durante cinco días en noviembre por el Día del Empleado Bancario y un feriado dispuesto por el Banco Central.
- La medida responde al aniversario del gremio el viernes 6, el fin de semana y una resolución del BCRA para el martes 10, junto con el pago de un bono millonario al sector.
- La actividad presencial se reanudará el 11 de noviembre, obligando a reprogramar trámites y pagos. Las paritarias del sector se retomarán en enero.
En los próximos días habrá un fin de semana de tres días por la visita del Papa para la mayoría de los trabajadores argentinos. Un sector, sin embargo, se verá beneficiado con un cuarto y quinto día. Los empleados bancarios tendrán un fin de semana extra largo por su día y por un feriado declarado por el Banco Central.
Por eso, quienes necesiten realizar transacciones de forma presencial deberán prever que la atención se suspenderá desde el viernes hasta el martes, inclusive. Este viernes 6 se celebra en todo el país el Día del Empleado Bancario en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria, que cumple 102 años este 2026.
Qué días cerrarán los bancos en Argentina
En Argentina, los bancos no abrirán durante cinco días debido a la combinación de la efeméride con el fin de semana y el feriado del BCRA. En Tucumán, la apertura se retomará el miércoles 11. Provincias como Buenos Aires y Córdoba deberán atender a sus propios cronogramas por los feriados locales por la visita del Papa.
En paralelo, el BCRA declaró feriado bancario en todo el país mediante la Comunicación “A” 8487/2026. En el comunicado, autoridades del banco se dirigieron a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación. “Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone: establecer como feriado bancario el 10/11/2026 en todo el territorio de la República Argentina”, indicaron.
Bono de $2.2 millones por el Día del Bancario
Un trabajador que recién inicia su carrera en el sector bancario tendrá un sueldo de $2.552.560,34. Además, se abonará el concepto por Participación en las Ganancias, equivalente a $73.786,55. El total a percibir será de $2.626.346,89.
Además, se informó que los trabajadores del sector financiero deberán recibir una compensación en concepto de bono por el Día del Bancario. El monto mínimo a abonarse será de $2.275.519,25. También se fijó el viernes 6 de noviembre como fecha límite para hacer el depósito de este concepto.
Las partes se comprometieron a continuar la negociación paritaria en la segunda quincena de enero, por lo que el próximo encuentro se dará a partir del 15 de enero de 2027. De este modo, la Asociación Bancaria busca que sus trabajadores continúen salvaguardando su poder adquisitivo. El sector lleva un aumento acumulado del 23,6% en lo que va de 2026.