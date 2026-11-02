Día del Empleado Bancario: cuántos días estarán cerrados los bancos en noviembre

En paralelo, el BCRA declaró feriado bancario en todo el país mediante la Comunicación “A” 8487/2026. En el comunicado, autoridades del banco se dirigieron a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación. “Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone: establecer como feriado bancario el 10/11/2026 en todo el territorio de la República Argentina”, indicaron.