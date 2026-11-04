Quién es Lautaro Spatz, el argentino de Andorra que salió a defender a Owono tras la tragedia

Resumen para apurados
- El futbolista Lautaro Spatz defendió en redes a su compañero Jesús Owono tras el trágico choque que provocó la muerte del delantero Jesús de Miguel del Tenerife en el fútbol español.
- De Miguel falleció tras colisionar con el arquero de Andorra. Spatz, formado en Defensores de Belgrano, remarcó que fue una acción fortuita y que el plantel quedó conmocionado.
- Mientras el arquero busca contactar en privado a la familia del fallecido, el club Tenerife realizará este sábado un homenaje abierto a los hinchas en su estadio para despedirlo.
Lautaro Spatz, defensor argentino de Andorra, salió a respaldar a su compañero Jesús Owono, el arquero que protagonizó el choque con Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió este martes. En una carta que publicó en Instagram, contó cómo está el arquero y aseguró que nunca quiso lastimar a nadie.
“Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos”, escribió el defensor sobre su compañero. También remarcó que Owono “jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”.
Spatz contó además cómo vive el plantel estos días. “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido”, expresó. “En el fútbol existen acciones fortuitas”, reflexionó, antes de cerrar con un pedido: “Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto”.
Quién es Lautaro Spatz
Nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 2001 y dio sus primeros pasos en las inferiores de Defensores de Belgrano. Cuando tenía ocho años, su familia se mudó a España, y allí siguió su formación.
En el fútbol español pasó por Puerto Malagueño, Elche y Cádiz, tuvo un paso por el fútbol uruguayo y en 2025 se sumó a Villarreal B. En agosto de este año llegó a Andorra, el club que tiene a Gerard Piqué como máximo accionista, donde juega como defensor central.
Su mensaje se sumó a los del club, que se mostró “con el corazón roto”, y al de Piqué, que escribió: “Lo siento con toda mi alma”. Según la prensa española, Owono está muy afectado, cerró su cuenta de Instagram y quiere hablar en privado con la familia de De Miguel. El sábado, Tenerife despedirá al delantero con un homenaje abierto a los hinchas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.