Quién es Lautaro Spatz, el argentino de Andorra que salió a defender a Owono tras la tragedia

Su mensaje se sumó a los del club, que se mostró “con el corazón roto”, y al de Piqué, que escribió: “Lo siento con toda mi alma”. Según la prensa española, Owono está muy afectado, cerró su cuenta de Instagram y quiere hablar en privado con la familia de De Miguel. El sábado, Tenerife despedirá al delantero con un homenaje abierto a los hinchas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.