Así es la espectacular mansión de Susana Giménez en Uruguay: un bosque propio, un lago y un detalle de Frida Kahlo
La conductora tiene una imponente propiedad en Uruguay, rodeada de jardines, un lago artificial y espacios verdes. La residencia combina arquitectura neocolonial, muebles clásicos y una decoración que refleja sus gustos personales.
Resumen para apurados
- Actualmente, Susana Giménez reside en su mansión La Mary en Punta del Este, un refugio exclusivo elegido para alejarse del ritmo urbano de Buenos Aires en un entorno natural.
- Construida en 2005 en homenaje a su emblemático filme, la propiedad neocolonial cuenta con bosque privado, lago artificial y un destacado cuadro réplica de Frida Kahlo.
- La Mary se consolida como el hogar definitivo y símbolo del estilo de vida relajado de la diva, manteniendo el interés mediático por su valor patrimonial y personal.
Punta del Este es uno de los lugares elegidos por Susana Giménez para alejarse del ritmo de Buenos Aires y disfrutar de una vida más tranquila. Allí se encuentra La Mary, su imponente residencia uruguaya, una propiedad que se distingue tanto por sus dimensiones como por el entorno natural que la rodea.
Lejos de las construcciones modernas y minimalistas, la casa de la diva argentina conserva una estética clásica, con detalles coloniales, ambientes amplios y una decoración cargada de objetos personales. Entre sus principales atractivos aparecen un bosque privado, extensos jardines, una piscina y hasta un lago artificial.
Pero hay un detalle del interior que también llamó la atención de sus seguidores: un retrato de la artista mexicana Frida Kahlo que ocupa un lugar destacado en uno de los ambientes principales.
La Mary: dónde está y cómo es la mansión de Susana Giménez
La propiedad está ubicada en Rincón del Indio, una de las zonas residenciales de Punta del Este, en Uruguay. Fue construida en 2005 y su diseño responde a un estilo neocolonial, reconocible por las fachadas de tonos cálidos, los techos de tejas, las galerías y los detalles de madera y herrería.
El nombre de la residencia tiene un significado especial para la conductora: es un homenaje a La Mary, la película que protagonizó junto a Carlos Monzón y que se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su carrera.
El ingreso está marcado por un gran portón de madera y un cartel con el nombre de la vivienda. La construcción principal tiene dos plantas y cuenta con espacios de grandes dimensiones, una cocina amplia y una suite principal con acceso a una terraza desde donde se pueden contemplar los jardines y la piscina.
Un bosque privado, un lago artificial y jardines rodeados de naturaleza
Uno de los aspectos que más sobresalen de La Mary es su entorno. La residencia está emplazada en un terreno con abundante vegetación, árboles y caminos internos que permiten recorrer distintos sectores sin perder privacidad.
El espacio exterior incluye una piscina, galerías destinadas al descanso y un lago artificial en el que viven peces, patos y gansos. La combinación de estos elementos convierte al jardín en uno de los principales atractivos de la propiedad.
La conexión con la naturaleza también forma parte de la rutina de Susana. La conductora suele compartir imágenes de sus paseos por el predio junto a sus perros y ha mostrado en distintas oportunidades su interés por las plantas y la jardinería.
Las flores, los árboles y los distintos sectores verdes forman parte de la identidad de una casa pensada para disfrutar del aire libre y mantener distancia del movimiento urbano.
El retrato de Frida Kahlo que se roba las miradas en el living
El interior de la mansión mantiene una estética muy diferente a la de las viviendas contemporáneas dominadas por los colores neutros y los espacios despejados.
Uno de los ambientes más llamativos es el living principal, donde predominan las paredes bordó, las vigas de madera a la vista y los muebles de estilo clásico. Allí, sobre una gran chimenea, se encuentra un retrato de Frida Kahlo, uno de los elementos decorativos que más curiosidad despertó entre quienes conocieron la casa a través de las imágenes difundidas.
La presencia de la artista mexicana llevó a algunos seguidores a preguntarse si Susana tenía una pintura original. Sin embargo, la propia conductora se encargó de aclarar que se trata de una reproducción y no de una obra auténtica de Kahlo.
El espacio se completa con sillones estampados, mesas de madera, lámparas, libros, esculturas y diferentes objetos que aportan una impronta personal.
Una decoración clásica, con colores intensos y objetos personales
La estética de La Mary también se extiende al resto de los ambientes. En lugar de apostar por una decoración uniforme, Susana eligió combinar muebles tradicionales, materiales nobles, textiles estampados y piezas reunidas a lo largo de los años.
En el comedor principal, por ejemplo, vuelven a aparecer las vigas de madera y el mobiliario de grandes dimensiones. Las alfombras, los adornos y los distintos elementos decorativos refuerzan el estilo cálido de la residencia.
Cada espacio conserva una identidad propia, aunque todos mantienen una misma línea: una combinación de arquitectura colonial, muebles clásicos y colores que se alejan de las tendencias minimalistas.
La Mary, el refugio uruguayo de Susana Giménez
Con el paso de los años, Punta del Este se consolidó como uno de los principales destinos de Susana Giménez para descansar y disfrutar de una rutina más relajada.
La Mary representa ese estilo de vida. Entre los jardines, el lago artificial, las galerías y los ambientes decorados con recuerdos personales, la conductora encontró un lugar para compartir tiempo con sus mascotas y sus afectos.