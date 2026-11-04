Así es la espectacular mansión de Susana Giménez en Uruguay: un bosque propio, un lago y un detalle de Frida Kahlo

Uno de los ambientes más llamativos es el living principal, donde predominan las paredes bordó, las vigas de madera a la vista y los muebles de estilo clásico. Allí, sobre una gran chimenea, se encuentra un retrato de Frida Kahlo, uno de los elementos decorativos que más curiosidad despertó entre quienes conocieron la casa a través de las imágenes difundidas.