Cómo será el último adiós a Jesús de Miguel: homenaje en el estadio y sepelio en Toledo

Resumen para apurados
- Tenerife despedirá el sábado en su estadio al delantero Jesús de Miguel, fallecido tras chocar con el arquero de Andorra, antes de su sepelio en Toledo.
- El jugador de 30 años quedó inconsciente en la cancha tras la colisión y murió luego en el hospital. El club decretó seis días de luto y suspendió sus actividades.
- La sentida despedida con hinchas y plantel marcará el cierre del homenaje a una figura clave del ascenso del club, dejando un fuerte duelo en el fútbol español.
Tenerife anunció cómo será la despedida de Jesús de Miguel, el delantero que murió este martes a los 30 años tras un choque con Jesús Owono, arquero de Andorra. El club hará un homenaje el sábado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, abierto a los hinchas. Además, por pedido de la familia, el cuerpo será trasladado a Navahermosa, en la provincia de Toledo.
“Este sábado, día 7 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se celebrará un solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Toda la afición blanquiazul que así lo desee podrá acudir al acto, en el que se podrá despedir de la mejor manera al delantero tinerfeñista”, informó el club en un comunicado. En la Argentina, el homenaje será a las 15.
El plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia estarán presentes en el sepelio en Navahermosa. Tenerife también suspendió toda la actividad del primer equipo, del equipo femenino y de las divisiones formativas, y decretó seis días de luto oficial. La familia, por su parte, agradeció las muestras de apoyo y pidió “máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.
Quién era “Demi”
En los vestuarios lo llamaban “Demi”. Nació en Madrid en septiembre de 1996 y se formó en el Lugo Fuenlabrada y en Leganés, antes de iniciar un largo recorrido por el ascenso español. Su primer gran logro llegó en la temporada 2017-18 con Inter de Madrid: consiguió el ascenso a Segunda B justamente en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el mismo donde ahora será despedido.
Después llegaron otro ascenso con Navalcarnero y su paso por Unionistas de Salamanca, donde sus compañeros lo recuerdan como un zurdo trabajador, de casi 1,90 metro y siempre al servicio del equipo. Su explosión goleadora llegó en Castellón, adonde arribó a principios de 2023: marcó 16 goles, fue el máximo artillero de su grupo y logró el ascenso. Ese rendimiento le permitió cumplir el sueño de debutar en el fútbol profesional a los 27 años.
En julio de 2025 firmó con Tenerife por tres temporadas. En su primera campaña marcó 11 goles y fue una pieza clave en el regreso del club a la Segunda División. El lunes, en el partido ante Andorra, fue a disputar un pelotazo largo y chocó con Owono, que había salido a cortar la jugada. Quedó inconsciente en la cancha, fue estabilizado por el personal médico y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió.