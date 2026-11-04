Cómo será el último adiós a Jesús de Miguel: homenaje en el estadio y sepelio en Toledo

En julio de 2025 firmó con Tenerife por tres temporadas. En su primera campaña marcó 11 goles y fue una pieza clave en el regreso del club a la Segunda División. El lunes, en el partido ante Andorra, fue a disputar un pelotazo largo y chocó con Owono, que había salido a cortar la jugada. Quedó inconsciente en la cancha, fue estabilizado por el personal médico y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió.