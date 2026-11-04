Transferencias discrecionales a las provincias: fuerte caída de los giros no automáticos a Tucumán

En el mes de análisis, los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 29.022 millones) explicaron el 33% de total pagado, llegando a catorce distritos; y en segundo lugar se ubicaron los fondos para Comedores Escolares ($ 13.497 millones) concentrando el 15% del total provincial, dirigidos a ocho provincias. Entre ambas actividades explicaron el 48% de las transferencias totales del mes. Más atrás se ubicaron los envíos de la actividad de Estímulo a la Producción de Gas Natural (por $ 9.015 millones, el 10% del total) fondos que captaron seis provincias; y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales por $ 9.000 millones (10% del total) a solo dos provincias. El resto de las actividades explicaron, en conjunto, el 32% del total del mes (por $ 28.726 millones), detalla la consultora. Las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos en el mes fueron Buenos Aires con el 24,6% del total (por $ 21.923 millones, explicados fundamentalmente por los fondos para la Universalización Jornada Extendida); Neuquén con el 15,8% del total (por $ 14.128 millones, apoyado en los fondos estímulo para la producción de gas natural y en fondos para su Caja Previsional); y Chaco con el 7,2% del total del mes (por $ 6.441 millones, concentrados en fondos para proyectos focalizados de situación de vulnerabilidad social y jornada extendida).