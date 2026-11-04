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Transferencias discrecionales a las provincias: fuerte caída de los giros no automáticos a Tucumán
Transferencias discrecionales a las provincias: fuerte caída de los giros no automáticos a Tucumán
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

En octubre, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron $ 89.259 millones (etapa pagada) y presentaron un descenso del 70,2% real respecto a igual mes de 2025, a la vez que disminuyeron en 45% respecto a lo distribuido en el mes anterior. En el caso de Tucumán, el descenso en el décimo mes del año ha sido del 93,9% en las transferencias discrecionales, de acuerdo con un informe de Politikon Chaco.

En el mes de análisis, los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 29.022 millones) explicaron el 33% de total pagado, llegando a catorce distritos; y en segundo lugar se ubicaron los fondos para Comedores Escolares ($ 13.497 millones) concentrando el 15% del total provincial, dirigidos a ocho provincias. Entre ambas actividades explicaron el 48% de las transferencias totales del mes. Más atrás se ubicaron los envíos de la actividad de Estímulo a la Producción de Gas Natural (por $ 9.015 millones, el 10% del total) fondos que captaron seis provincias; y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales por $ 9.000 millones (10% del total) a solo dos provincias. El resto de las actividades explicaron, en conjunto, el 32% del total del mes (por $ 28.726 millones), detalla la consultora. Las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos en el mes fueron Buenos Aires con el 24,6% del total (por $ 21.923 millones, explicados fundamentalmente por los fondos para la Universalización Jornada Extendida); Neuquén con el 15,8% del total (por $ 14.128 millones, apoyado en los fondos estímulo para la producción de gas natural y en fondos para su Caja Previsional); y Chaco con el 7,2% del total del mes (por $ 6.441 millones, concentrados en fondos para proyectos focalizados de situación de vulnerabilidad social y jornada extendida).

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Un poco más atrás quedaron Santa Fe (7,0%), La Pampa (6,8%) y Córdoba (6,5%). Así, entre las seis provincias mencionadas, explicaron el 68% del reparto del mes. Por el contrario, en el fondo de la tabla quedaron Misiones, Jujuy y Formosa, cuyos niveles de participación fueron inferiores al 0,5% del mes. En ese marco, Formosa fue el único distrito que recibió menos de 100 millones en el mes.

En el acumulado de los diez meses del año, las transferencias no automáticas se concentraron mayoritariamente en tres actividades: Universalización de Jornada Extendida (27% del total por $ 289.176 millones) a un total de veintiún distritos; Aportes del Tesoro Nacional-ATN (17% del total por $ 184.000 millones) a quince provincias; y Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales (16% del total por $ 170.167 millones).

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