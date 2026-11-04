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La crueldad masculina hacia las mujeres es el eje de un premiado corto tucumano

“Zapatillas rojas” surge de la experiencia de Lía Carracedo en el fuero judicial de Familia. Dirigida por Felipe Quiroga y Alejo Armanini, se impuso en un festival ecuatoriano.

THRILLER Y TERROR. Carla Juárez protagoniza “Zapatillas rojas”, el cortometraje premiado en El Cóndor Andino.
THRILLER Y TERROR. Carla Juárez protagoniza “Zapatillas rojas”, el cortometraje premiado en El Cóndor Andino.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs

Una joven camina descalza y sola por un sendero en medio de la naturaleza. De pronto, encuentra un par de zapatillas al costado. Luego de ponérselas, un inexplicable impulso la obliga a avanzar hacia el monte. Entre los árboles, alguien la observa.

Así comienza “Zapatillas rojas”, el cortometraje tucumano dirigido por Felipe Quiroga y Alejo Armanini que fue premiado recientemente en la sexta edición del festival de cine ecuatoriano El Cóndor Andino como la mejor producción latinoamericanana, venciendo a producciones inscriptas de México, Perú, Costa Rica y Bolivia, entre otros países.

La realización fue producida por Lía Carracedo y rodada hace un año en una finca de la localidad El Naranjo, departamento Burruyacú, y es protagonizada Carla Nair Juárez y Juan Pablo Sosa.

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“Usando la tensión, las atmósferas opresivas y otras herramientas del género de terror, se aborda la temática de los hombres violentos. La idea surgió de mi intención de hacer foco en la conducta masculina cruel y reiterada hacia las mujeres, con ese acecho y esa planificación para un ataque. Mi idea fue mostrar el sufrimiento cotidiano del que fui testigo trabajando durante 17 años como oficial de justicia en los Tribunales provinciales, hasta que me jubilé”, adelanta Carracedo en diálogo con LA GACETA.

- ¿Qué significa este premio?

- Una enorme alegría y satisfacción. Es un proyecto que hice con un equipo altamente comprometido y profesional. Que la historia haya trascendido Tucumán y sea valorada internacionalmente es muy emocionante. Además, con esta distinción internacional el cine de la provincia continúa creciendo, demuestra su valor y visibiliza en el exterior nuestros paisajes y nuestra gente.

EXPERIENCIA PERSONAL. Lía Carracedo se jubiló en la Justicia provincial. EXPERIENCIA PERSONAL. Lía Carracedo se jubiló en la Justicia provincial.

- ¿Cómo llegaron al festival ecuatoriano?

- A través de plataformas digitales como FilmFreeway, donde se publican convocatorias para festivales de cine. Allí inscribimos nuestro corto, quedó seleccionado entre los participantes, llegó a la terna final y finalmente ganamos el premio a Mejor Cortometraje Internacional.

- ¿En qué género instalás el relato?

- Se podría decir que es una mixtura de géneros. Trabaja con muchas características del cine de terror, pero también cuenta con elementos tradicionales del thriller policial.

- ¿Hay una mirada femenina sobre lo que ocurre?

- Mi mirada está atravesada por mi experiencia como oficial de justicia del Área de Familia y por mis vivencias personales. A través de una historia metafórica, quise explorar las zonas más oscuras de la condición humana. Esto que exploro tanto en el corto como en mi cuento “Serial” (que fue la base del guión) tiene que ver con la maldad de lo masculino.

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- ¿Cómo fue el tránsito de tu historia en papel a la realización en la pantalla?

- Escribí el cuento en 2024 y, en enero de 2025, se lo mostré a mi hijo, Felipe Quiroga, que es escritor y uno de los directores del corto. Él lo transformó en libreto y, a partir de allí, comenzamos a trabajar en el proyecto. Hicimos muchísimas reuniones y planificamos meticulosamente todo, buscando el equipo técnico, los actores, la locación, entre otros, para así llevarlo a la pantalla.

- ¿Cuáles son los desafíos de hacer cine en Tucumán?

- Hice este cortometraje de manera independiente, invirtiendo recursos económicos propios que podría haber destinado a otros proyectos personales. Creo que en Tucumán hay gente muy valiosa y talentosa que hace cine, pero muchas veces la dificultad está en conseguir los recursos para concretar sus proyectos. Ojalá fuera más fácil. En mi caso, pude hacerlo porque contaba con los medios económicos y con un equipo de trabajo formado en la UNT. Tanto ellos como yo apostaron por esta historia.

- ¿Sirven las políticas oficiales de subsidio?

- No podría dar una opinión fundada en primera persona sobre las políticas de subsidios al cine, porque mi experiencia fue como productora independiente y, como te dije, financié el cortometraje con recursos propios. Sin embargo, estoy informada al respecto y sé que la industria audiovisual necesita del apoyo estatal para seguir existiendo. El cine es cultura y, como tal, un lenguaje que habla de nuestra sociedad.

- ¿Qué te motivó a asumir la producción audiovisual?

- Me motivó el apoyo de mi hijo Felipe y la confianza mutua. Él creyó en mi cuento y yo confié totalmente en su capacidad para llevarlo a la pantalla. Así nació también un proyecto familiar en el que participaron mi sobrino Juan Pablo Sosa y mi nuera Carla Juárez (ambos actores profesionales egresados de la UNT). Trabajamos junto a un equipo técnico formado por profesionales, directores, sonidistas, montajistas, maquilladores, todos egresados de la misma universidad.

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- ¿El cuento y la película te permiten cerrar heridas que se abrieron durante tu profesión como oficial de justicia?

- No sé si se trata de cerrar heridas, sino de transformar en una historia parte de lo que viví como oficial de justicia. Quienes trabajamos por un mundo más justo, con más igualdad y menos injusticias, llevamos esa lucha con nosotros. De alguna manera, este corto y el cuento también son una forma de expresar esa convicción.

“Gran ficción”: saludo institucional

“‘Zapatillas rojas’ es una obra audiovisual que muestra una gran ficción, con toque de mucha creatividad. Este reconocimiento es el resultado de la pasión, el talento y el esfuerzo de nuestros cineastas y su equipo. Felicitaciones a los directores, así como también a todo el equipo detrás de esta gran producción. Que sigan los éxitos y las pantallas para el cine independiente”, se planteó en la salutación institucional difundidas n la redes sociales del festival El Cóndor Andino. La producción tucumana integró la terna con la película boliviana “Sombras ocultas”, del director Juan Pablo Cortez y con la mexicana “Caminante”, de Andrés Arcos. Hubo otros filmes argentinos nominados: en la categoría Mejor Cortometraje Andino compitió “Gaucho”, de Nicanor de la Fuente, y en Mejor Largo Internacional, “El médico”, de Claudio Marcos Rojas.

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