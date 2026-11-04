La crueldad masculina hacia las mujeres es el eje de un premiado corto tucumano

“Usando la tensión, las atmósferas opresivas y otras herramientas del género de terror, se aborda la temática de los hombres violentos. La idea surgió de mi intención de hacer foco en la conducta masculina cruel y reiterada hacia las mujeres, con ese acecho y esa planificación para un ataque. Mi idea fue mostrar el sufrimiento cotidiano del que fui testigo trabajando durante 17 años como oficial de justicia en los Tribunales provinciales, hasta que me jubilé”, adelanta Carracedo en diálogo con LA GACETA.