Un joven mató a puñaladas a su pitbull para salvar a su madre de un feroz ataque

Resumen para apurados
- Un joven de 24 años mató a puñaladas a su pitbull este martes en Santa Fe para defender a su madre de un feroz ataque del animal. Ambos terminaron internados.
- Al no poder separarlo, usó un cuchillo y se autolesionó el tórax accidentalmente. La mujer requirió cirugía por mordeduras graves en sus extremidades y el can murió.
- Ambos pacientes evolucionan de forma favorable en el hospital Cullen, en un caso que reaviva la preocupación sobre la tenencia de razas potencialmente peligrosas.
Un dramático episodio ocurrió este martes en una vivienda de Santa Fe, donde un joven de 24 años mató a puñaladas a su perro pitbull para salvar a su madre, que estaba siendo atacada por el animal. Ambos terminaron internados en el hospital José María Cullen debido a las lesiones que sufrieron durante el enfrentamiento.
La situación llegó a un punto crítico cuando el muchacho no logró separar al perro de la mujer, de 39 años. Ante la ferocidad del ataque, tomó un cuchillo y apuñaló al animal para detenerlo. En medio del forcejeo, también sufrió accidentalmente una profunda herida con la misma arma.
El pitbull murió en el lugar como consecuencia de las estocadas recibidas. Poco después, una ambulancia trasladó de urgencia a la madre y a su hijo al centro de salud.
Cómo fue el estado de salud de la mujer atacada por el pitbull
La mujer ingresó al hospital con múltiples lesiones provocadas por las mordeduras del perro, distribuidas en sus cuatro extremidades. Debido a la gravedad de las heridas, necesitó una intervención quirúrgica.
El director del hospital José María Cullen, Bruno Moroni, explicó a la prensa local que se trató de una paciente que requirió una operación para realizar una "toilette" o limpieza de las heridas, consignó C5N.
Qué lesiones sufrió el joven que mató al perro
El hijo de la mujer también debió recibir atención médica, aunque por una lesión diferente. Según detalló Moroni, presentó una herida de arma blanca en la parte superior derecha del tórax, provocada accidentalmente durante el intento de rescate. El corte le ocasionó un neumotórax, por lo que los profesionales debieron colocarle un tubo de drenaje pleural para tratar la complicación.
Actualmente, ambos permanecen internados en salas de cuidados generales. Según la información médica, evolucionan favorablemente y se encuentran hemodinámicamente estables.