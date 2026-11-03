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Hoy, en "Panorama Tucumano": salud mental, suicidio y las elecciones de medio término en EEUU

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hoy, en Panorama Tucumano: salud mental, suicidio y las elecciones de medio término en EEUU
Por Redacción LA GACETA Hace 19 Min

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play conducido por Federico van Mameren, pondrá el foco en una problemática que todavía genera silencios, prejuicios y dificultades para ser abordada: la salud mental y el suicidio.

La entrevista central tendrá como protagonista a Natalia Salas Crespo, fundadora de “Submarino Amarillo”, quien participará de una conversación en profundidad sobre la temática.

Además, el ciclo abordará las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, Marcelo Aguaysol abordará los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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