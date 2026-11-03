Atlético Tucumán ya piensa en 2027: qué dijeron los jugadores tras quedar afuera de los playoffs

Otro de los que tomó la palabra fue Manuel Brondo, quien justamente se encuentra a préstamo desde el “Bicho”. El delantero ingresó en el entretiempo, encabezó buena parte de los avances del equipo, estrelló un cabezazo en el palo y se llevó varios aplausos por su entrega. “Las sensaciones no son buenas. Con lo único que nos podemos quedar es con los huevos que pusimos en el segundo tiempo”, aseguró. Y explicó qué cambió después del descanso: “Salimos a presionar alto y a hacer que ellos no jueguen. Cuando Argentinos te maneja la pelota, la verdad que es difícil. Tratamos de poner un poco más de ganas y creo que estuvimos ahí, a las puertas del empate”.