Sofía "Jujuy" Jiménez relató una impactante experiencia paranormal: "Me asusté"

Pero esa no fue la única señal de la noche. Poco después, Pilar encendió el televisor y apareció la imagen de un conejo. Según contó Sofía, ese animal tenía un significado especial para la familia: durante una sesión, su abuela le había dicho a una tía: “Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes, representado de cualquier forma”.