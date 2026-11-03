Sofía "Jujuy" Jiménez relató una impactante experiencia paranormal: "Me asusté"

Resumen para apurados
- Sofía 'Jujuy' Jiménez relató en el programa 'Que alguien le avise' una experiencia paranormal que vivió junto a su familia mientras recordaban a su abuela fallecida.
- Durante la noche cayeron libros y la TV mostró señales atribuidas a la abuela. Su hermana Pilar se considera médium y suele percibir mensajes del más allá.
- El testimonio de la modelo reaviva el debate sobre fenómenos inexplicables en los medios y expone la faceta espiritual que su hermana busca aprender a manejar.
A pocos días de Halloween, Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió al contar una experiencia paranormal que vivió junto a su madre y su hermana Pilar. Durante una emisión de Que alguien le avise (La Casa), la modelo reconstruyó una noche en la que, mientras recordaban a su abuela fallecida, ocurrieron una serie de situaciones que las tres interpretaron como posibles señales de su presencia.
“Me pasó con mi hermana. Estábamos con mi hermana Pilar y mi mamá, las tres acostadas en la cama”, comenzó. Según contó, era de noche y estaban hablando de su abuela, a quien ella nunca llegó a conocer. “Yo ni la conocí. No tuvimos esa suerte, pero estábamos hablando de ella”, explicó.
En ese momento, ocurrió el primer episodio que las dejó desconcertadas. “De repente se cayeron tres libros de la nada. Estaban lejos. No había viento ni había nada abierto”, relató. Ante la sorpresa de las tres, Pilar reaccionó con una interpretación inmediata: “Es la abuela”, recordó Sofía.
La modelo explicó que su hermana menor se considera médium y que actualmente intenta comprender mejor esa sensibilidad y aprender a manejar las situaciones que experimenta. Para Jujuy, la reacción de Pilar tuvo un significado particular porque no habían hablado previamente sobre lo que podía ocurrir.
Pero esa no fue la única señal de la noche. Poco después, Pilar encendió el televisor y apareció la imagen de un conejo. Según contó Sofía, ese animal tenía un significado especial para la familia: durante una sesión, su abuela le había dicho a una tía: “Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes, representado de cualquier forma”.
La aparición del animal en la pantalla fue interpretada entonces como una nueva señal. Aunque la situación le provocó temor, Jujuy decidió pedir una confirmación. “Me asusté y le dije: ‘Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo’”, relató.
Lo que sucedió después aumentó el desconcierto. “El televisor se prendió y se apagó, y el libro volvió a caerse”, contó. La modelo insistió en que no le había anticipado a su hermana qué esperaba que sucediera ni le había dado indicaciones. “Todo volvió a ocurrir como una confirmación. Yo no le había dicho nada”, sostuvo.
Los antecedentes de Pilar y sus experiencias como médium
No es la primera vez que Sofía habla públicamente de las experiencias de su hermana. A comienzos de septiembre, había contado que Pilar comenzó a advertir situaciones que no podía explicar y que, aunque reconocía tener una percepción diferente, también sentía miedo. “Ella lo sabe, pero le da miedo”, había afirmado.
En aquella oportunidad, Jujuy explicó que su hermana veía cosas y que, en ocasiones, recibía palabras o mensajes de manera repentina. También recordó un episodio que involucró a una amiga mexicana que Pilar no conocía previamente.
Según relató, la mujer y su hermana fueron a visitarla mientras Sofía se encontraba en México. Después de regresar de una salida, Pilar comenzó a comportarse de una manera que llamó la atención de todos: modificó el tono de su voz, realizó movimientos con una de sus manos y empezó a transmitir información personal.
“Le habló de su abuelo y le dio un mensaje concreto”, contó la modelo. La situación emocionó hasta las lágrimas a una de las amigas, mientras Sofía intentaba entender lo que estaba ocurriendo. “Yo me preguntaba: ‘¿Qué le está pasando a Pilar?’”, recordó.
Además, explicó que su hermana suele pedirle permiso a cada persona antes de compartirle un mensaje y que luego menciona datos que intenta corroborar con quien la escucha. “Es creer o no creer. Es muy extraño”, resumió.
Entre los libros que cayeron, el conejo que apareció en la pantalla y los movimientos inesperados del televisor, Sofía volvió a compartir una historia familiar que, según reconoció, todavía le resulta difícil de explicar.