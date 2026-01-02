Secciones
Quién es el salteño que conquistó el corazón de Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía “Jujuy” Jiménez empezó el 2026 en pareja y lo confirmó en redes sociales. Su nuevo novio es Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven salteño, jugador de rugby del Jockey Club Salta y emprendedor en el rubro de la indumentaria.

Hace 1 Hs

El 2026 arrancó con una sorpresa romántica para Sofía “Jujuy” Jiménez. Lejos de los rumores y con un gesto simple pero contundente, la modelo confirmó que volvió a enamorarse y que atraviesa un nuevo presente sentimental. Lo hizo en los primeros minutos del Año Nuevo, a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales que rápidamente se viralizaron.

Sin anuncios formales ni presentaciones explícitas, Jujuy eligió compartir un video íntimo en el que se la ve realizando un ritual típico de Año Nuevo junto a su pareja. La escena culmina con un beso que despejó cualquier duda y dio inicio a una catarata de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Horas después se conoció la identidad del hombre que conquistó su corazón. Se trata de Gustavo Qüerio Hormaechea, un joven salteño, jugador de rugby del Jockey Club Salta y emprendedor, vinculado al desarrollo de una marca de indumentaria. De perfil bajo y alejado del mundo del espectáculo, el deportista aparece como una figura completamente distinta a las parejas mediáticas que tuvo la modelo en el pasado.

En sus historias de Instagram, Sofía acompañó una imagen abrazada a su novio con un mensaje cargado de emoción: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío, no entiendo nada”. En otra publicación, reflexionó: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia, wow!”.

El nuevo romance marca un giro en la vida sentimental de Jujuy, luego de años atravesados por relaciones que terminaron en exposición y conflictos públicos. La ruptura más resonante fue la que mantuvo con el polista Bautista Bello, de quien se separó en 2023 tras un escándalo de infidelidad que tuvo amplia repercusión mediática.

