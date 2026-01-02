Quién es el salteño que conquistó el corazón de Sofía “Jujuy” Jiménez

En sus historias de Instagram, Sofía acompañó una imagen abrazada a su novio con un mensaje cargado de emoción: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío, no entiendo nada”. En otra publicación, reflexionó: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia, wow!”.