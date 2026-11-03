Un salto para el vóley tucumano: inauguran una sede y proyectan 12 canchas en Campo Norte

Cómo es la nueva sede del vóley tucumano

La primera etapa del proyecto incluyó la construcción de una sede administrativa con oficinas, un salón de reuniones, un depósito, un consultorio médico y dos baños. Además, se realizaron trabajos de nivelación del terreno, el cerramiento perimetral de media hectárea y la instalación de un obrador, una garita y un portón corredizo de seis metros de ancho por dos de alto.