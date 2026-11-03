Un salto para el vóley tucumano: inauguran una sede y proyectan 12 canchas en Campo Norte

Resumen para apurados
- La Federación Tucumana de Vóleibol inaugura este miércoles su sede institucional en Campo Norte, San Miguel de Tucumán, para impulsar el desarrollo deportivo provincial.
- La obra ocupa media hectárea cedida por el Gobierno e incluye, en su fase inicial, oficinas administrativas, consultorio médico y el cerramiento perimetral del predio.
- En las siguientes etapas se construirán 4 canchas de beach vóley y un SUM para albergar 8 canchas, posicionando al complejo como sede de torneos regionales y nacionales.
El vóleytucumano dará un paso importante en el desarrollo de su infraestructura. Este miércoles, a las 11.30, la Federación Tucumana de Vóleibol (FTV) inaugurará oficialmente su nueva sede institucional en el predio de Campo Norte, ubicado en la intersección de Castelli y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.
El acto contará con la presencia de autoridades del Gobierno provincial, integrantes de la Mesa Directiva y del Consejo Directivo de la FTV, además de representantes de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).
La inauguración representa la concreción de la primera etapa de un proyecto que busca mejorar las condiciones para la práctica y el desarrollo del vóley en Tucumán. El predio, de media hectárea, fue cedido por el Gobierno provincial y permitirá avanzar progresivamente en la construcción de un complejo destinado a actividades administrativas, entrenamientos y competencias.
Cómo es la nueva sede del vóley tucumano
La primera etapa del proyecto incluyó la construcción de una sede administrativa con oficinas, un salón de reuniones, un depósito, un consultorio médico y dos baños. Además, se realizaron trabajos de nivelación del terreno, el cerramiento perimetral de media hectárea y la instalación de un obrador, una garita y un portón corredizo de seis metros de ancho por dos de alto.
El predio también contará con seguridad durante las 24 horas, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las instalaciones y ofrecer mejores condiciones para las actividades de la Federación.
Sin embargo, la inauguración de la sede administrativa representa solamente el comienzo de un proyecto de mayor envergadura, que contempla otras dos etapas de construcción.
El proyecto contempla ocho canchas de vóley y cuatro de beach vóley
De acuerdo con lo informado por la FTV, la segunda etapa prevé la construcción de cuatro canchas de beach vóley, mientras que la tercera contempla la creación de un salón de usos múltiples (SUM) de 40 por 50 metros, con capacidad para albergar ocho canchas de vóleibol, además de un complejo de vestuarios y sanitarios.
La intención es que, una vez finalizadas las obras, Campo Norte se convierta en un espacio de referencia para el deporte tucumano, con posibilidades de recibir entrenamientos, actividades de formación, competencias y eventos de carácter provincial, regional y nacional.
El presidente de la FTV, Juan Ángel Pereyra, destacó el trabajo realizado para concretar esta primera etapa y remarcó la importancia que tendrá la infraestructura para las futuras generaciones.
“Esta inauguración es el reconocimiento al trabajo sostenido de un gran grupo humano que, durante años, ha dedicado tiempo, esfuerzo y pasión al crecimiento de nuestro deporte. Esta sede es la concreción de un sueño colectivo y la gratificación de un trabajo que busca dejar un legado para las próximas generaciones”, expresó.
De esta manera, el vóley tucumano sumará un nuevo espacio institucional y pondrá en marcha un proyecto que, de completarse en todas sus etapas, permitirá ampliar considerablemente la infraestructura disponible para la disciplina en la provincia.