El vóley argentino vuelve a Monteros: el equipo local quiere volver a estar entre los cuatro mejores

Resumen para apurados
- Monteros Vóley debuta este jueves como local en la Liga Argentina ante Vélez, con el objetivo de iniciar su camino para meterse entre los cuatro mejores del torneo nacional.
- Con una base tucumana y refuerzos externos, el equipo liderado por José Díaz busca recuperarse de dos caídas en la Supercopa tras finalizar semifinalista la temporada pasada.
- El club disputará tres partidos de local para consolidar la plaza en el interior tucumano, con la aspiración de volver a instancias finales y competir ante las potencias.
Hay sueños que no se cumplen de un día para otro. Algunos necesitan años de entrenamiento, paciencia y oportunidades que parecen no llegar. José Díaz lo sabe bien. Nació en Graneros, se mudó a Monteros cuando tenía 17 años y lleva seis temporadas trabajando para ganarse un lugar en la elite del vóley argentino. Hoy, con mayor protagonismo dentro del equipo, se prepara para afrontar un nuevo desafío: el comienzo de la Liga Argentina de Vóley, que tendrá su primer tour desde mañana y hasta el domingo en Monteros.
“Yo siento que estoy viviendo mi sueño. Obviamente me queda mucho por cumplir, pero el día a día lo tomo así, como un sueño que me puse de chico”, cuenta Díaz, que encontró en Monteros Vóley mucho más que un lugar para desarrollarse deportivamente.
Su historia también habla de paciencia. Durante sus primeros años tuvo participaciones esporádicas en el equipo principal, mientras esperaba una oportunidad para asumir mayores responsabilidades. Ahora, ese momento parece haber llegado.
“Con el trabajo del día a día uno ve mejoras, no tan solo en lo deportivo, sino también en lo psicológico y en lo físico”, explica. Y utiliza una comparación futbolera para describir su posición: “Es como la del arquero. Cuando te toca el momento es cuando empieza tu carrera básicamente. Antes tenía mis partidos en primera, pero eran entradas fugaces. Ahora es totalmente diferente, te tenés que hacer cargo. Y es para lo que uno se prepara año tras año”.
Un equipo con identidad tucumana
Monteros Vóley comenzará la temporada con una base importante de jugadores de la provincia y la continuidad de un cuerpo técnico que lleva varios años trabajando en la institución.
“Se armó un equipo con mucha gente local. Eso es lo bueno, porque la energía fluye en el día a día, con muchas ganas y esfuerzo por progresar”, destaca Díaz.
Entre las incorporaciones aparecen Maximiliano Geisel y Santiago Aulisi, provenientes de Tucumán de Gimnasia. También llegaron Santiago Longo, desde San Lorenzo, y Nahuel García, de Ciudad. Federico Pereira, en tanto, no estará disponible durante los primeros tours y se incorporará el próximo año.
El objetivo colectivo está definido: volver a terminar entre los cuatro mejores de la Liga Argentina, como ocurrió en la temporada pasada.
“Sabemos que hay dos equipos que son los más fuertes, UPCN y Ciudad, y después estamos todos los que podemos competir de igual a igual”, analiza. Sin embargo, la ambición va más allá de repetir lo conseguido: “Queremos volver a jugar una semifinal acá de local y, por qué no, estar preparados para jugar una final si se da la oportunidad”.
El sueño que empezó en Graneros
Aunque hoy su vida transcurre en Monteros, Díaz mantiene un vínculo permanente con su ciudad natal. Siempre que el calendario se lo permite, vuelve los fines de semana a Graneros.
Allí comenzó su relación con el vóley y también descubrió la pasión que despierta este deporte en el interior tucumano.
“En Graneros el vóley es un deporte muy entusiasta, la gente lo apoya mucho. Cuando llegué a Monteros esa pasión se hizo todavía más grande”, recuerda.
Por eso, jugar el primer tour como local representa una motivación especial. Monteros debutará mañana frente a Vélez, el sábado enfrentará a Ferro y el domingo cerrará su participación contra River.
El equipo llega después de sufrir dos derrotas en la Supercopa, resultados que Díaz atribuye, en parte, a la falta de ritmo competitivo. “Necesitamos el apoyo de la gente para empezar con el pie derecho y hacer buenos partidos”, señala.
En lo personal, no descarta desafíos mayores, como jugar en las mejores ligas del mundo o vestir la camiseta argentina. Pero prefiere concentrarse en el presente.
“Estar en Monteros Vóley para mí y para muchos de los chicos también es un sueño. Es lo que siempre quisimos de chicos”, asegura.
Antes de despedirse, deja un mensaje para quienes recién comienzan: “Que trabajen día a día por su sueño. A mí me costó seis años, pero seguir intentando da sus frutos”.
Y agrega un último pedido, entre risas, que deja en claro dónde están sus raíces: “Un saludo a la gente de Graneros. Eso tiene que estar bien grande”.
Monteros Vóley debuta mañana y tendrá tres partidos como local
El primer tour de la Liga Argentina se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Polideportivo Municipal Profesor José Nicolás Russo. Monteros Vóley debutará mañana, a las 21, frente a Vélez Sarsfield. El sábado enfrentará a Ferro y el domingo cerrará su participación contra River Plate, ambos encuentros también desde las 21.