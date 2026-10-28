El vóley argentino vuelve a Monteros: el equipo local quiere volver a estar entre los cuatro mejores

Hay sueños que no se cumplen de un día para otro. Algunos necesitan años de entrenamiento, paciencia y oportunidades que parecen no llegar. José Díaz lo sabe bien. Nació en Graneros, se mudó a Monteros cuando tenía 17 años y lleva seis temporadas trabajando para ganarse un lugar en la elite del vóley argentino. Hoy, con mayor protagonismo dentro del equipo, se prepara para afrontar un nuevo desafío: el comienzo de la Liga Argentina de Vóley, que tendrá su primer tour desde mañana y hasta el domingo en Monteros.