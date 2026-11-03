Sin subsidios, el boleto de colectivo debería costar alrededor de $3.500, según Aetat

El dirigente atribuyó parte de la crisis a la fuerte caída de pasajeros. De acuerdo con sus estimaciones, el sistema transporta actualmente entre un 45% y un 50% menos de usuarios que en 2019, el último año previo a la pandemia. Esa disminución impacta directamente en la ecuación económica de las empresas, ya que los gastos deben distribuirse entre una cantidad mucho menor de boletos vendidos.