La SIDE abrió la inscripción para trabajar en 2027: los requisitos y cómo anotarse

Resumen para apurados
- La SIDE abrió en Argentina la inscripción al concurso público hasta el 30 de noviembre para incorporar y formar a nuevos agentes de inteligencia con miras a 2027.
- El proceso exige secundario completo y superar cuatro etapas eliminatorias antes de entrar al curso básico, bajo el nuevo estatuto del organismo aprobado en septiembre.
- Los ingresantes recibirán un estipendio exclusivo durante su formación y su pase definitivo a planta dependerá de las vacantes y del rendimiento académico en 2027.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió la inscripción al concurso público para incorporar nuevos integrantes a su carrera profesional en 2027.
Los interesados podrán postularse hasta el 30 de noviembre y deberán superar distintas evaluaciones antes de acceder a la formación de la Escuela Nacional de Inteligencia.
La convocatoria corresponde al Curso Básico de Ingreso (CBI), una instancia obligatoria para quienes busquen incorporarse al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. El procedimiento fue establecido mediante la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Cuáles son los requisitos para ingresar a la SIDE
La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan las condiciones establecidas en el estatuto del personal del organismo.
Entre los requisitos generales figuran tener el secundario completo y reunir las condiciones exigidas para el ingreso. Los postulantes también deberán acreditar la formación correspondiente al perfil al que se presenten y entregar la documentación solicitada.
La inscripción no garantiza el acceso a la Escuela Nacional de Inteligencia. Una vez cerrado el período de anotación, las autoridades definirán los cupos y las especialidades necesarias de acuerdo con los requerimientos del organismo.
La información sobre la convocatoria y el procedimiento de ingreso está disponible en el portal oficial de la SIDE: https://side.gob.ar/.
Cómo será el examen para trabajar en inteligencia
El proceso de selección tendrá cuatro etapas eliminatorias. Los aspirantes deberán superar las evaluaciones para continuar en la carrera.
La primera instancia será un examen escrito de conocimientos generales. Después, los candidatos atravesarán evaluaciones físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia.
La tercera etapa consistirá en una prueba escrita de idoneidad para evaluar las competencias técnicas necesarias para el perfil elegido.
Por último, los postulantes participarán de un coloquio ante un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE.
Durante esa entrevista se analizarán la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, el trabajo en equipo y la conducta ética de cada aspirante.
Los exámenes escritos se corregirán de manera anónima, mediante códigos personales. Para aprobar las instancias calificadas será necesario obtener al menos siete puntos sobre diez, mientras que las evaluaciones de aptitud tendrán un resultado de "apto" o "no apto".
Con los resultados se elaborará un orden de mérito para determinar quiénes podrán acceder a la formación, según las vacantes disponibles.
Qué pasa después de aprobar el concurso
Quienes superen las evaluaciones podrán acceder al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. La formación será obligatoria y requerirá dedicación exclusiva.
Durante ese período, los aspirantes seleccionados recibirán un estipendio estudiantil mensual no remunerativo. La información difundida sobre la convocatoria no precisa el monto de ese pago.
Aprobar el concurso tampoco garantiza la incorporación definitiva al organismo. El ingreso a la carrera profesional dependerá del desempeño durante el curso, de los resultados obtenidos y de las vacantes disponibles.
El nuevo sistema forma parte del estatuto para el personal de inteligencia aprobado en septiembre, que establece un régimen de ingreso, capacitación y desarrollo profesional para los integrantes del organismo.