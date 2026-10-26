La Side cambiará el reclutamiento de agentes y abrirá una convocatoria pública en diciembre

La Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) prepara una nueva etapa en la formación de sus agentes, con una convocatoria pública prevista para diciembre y el objetivo de incorporar alrededor de 50 nuevos integrantes durante 2027. La iniciativa se desarrollará a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que será reorganizada para concentrarse en la capacitación de futuros miembros del sistema de inteligencia.