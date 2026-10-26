Seguridad

La Side cambiará el reclutamiento de agentes y abrirá una convocatoria pública en diciembre

Los cursos iniciarían en los primeros meses de 2027, con unos 50 aspirantes. El plan apunta a profesionalizar la formación y establecer un sistema de ingreso basado en el mérito.

El edificio de la SIDE, en Buenos Aires. Gentileza LA NACIÓN
El edificio de la SIDE, en Buenos Aires. Gentileza LA NACIÓN
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La SIDE abrirá en diciembre una convocatoria pública en Argentina para incorporar a 50 agentes en 2027, con el fin de profesionalizar la formación basada en el mérito.
  • El ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia usará identificación anónima por número, en paralelo al retiro voluntario esperado de 400 agentes actuales.
  • La reforma busca reconvertir la ENI hacia perfiles analíticos y técnicos, contemplando convenios con agencias internacionales para capacitar a los mejores egresados.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) prepara una nueva etapa en la formación de sus agentes, con una convocatoria pública prevista para diciembre y el objetivo de incorporar alrededor de 50 nuevos integrantes durante 2027. La iniciativa se desarrollará a través de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que será reorganizada para concentrarse en la capacitación de futuros miembros del sistema de inteligencia.

Según publicó el diario Clarín, el organismo también espera que unos 400 agentes, tanto del país como del exterior, se acojan al régimen de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional. En paralelo, la nueva conducción de la escuela avanza con un plan de renovación institucional que incluye cambios en la formación, los mecanismos de selección y la estructura de la carrera profesional.

Cómo será la convocatoria para formar nuevos agentes

De acuerdo con la información publicada, la inscripción se abrirá en diciembre mediante anuncios en medios de comunicación y redes sociales. La convocatoria estará dirigida a quienes quieran ingresar a la formación de la ENI y formarse para desempeñarse en distintas áreas de inteligencia.

El proceso de admisión incluirá evaluaciones y una entrevista individual. Según el diario porteño, el Gobierno pretende que la selección se realice mediante un sistema de identificación numérica, en lugar de utilizar los nombres y apellidos de los postulantes durante las evaluaciones, con el propósito de reforzar la transparencia del procedimiento.

La primera etapa de capacitación tendrá una duración aproximada de cuatro meses y estará orientada a brindar conocimientos básicos de inteligencia, incluida la contrainteligencia. La previsión es que alrededor de 50 aspirantes completen ese curso durante 2027.

Los mejores calificados podrán continuar con la denominada Carrera de Inteligencia, en la que recibirán formación especializada de acuerdo con las necesidades de la SIDE.

Una escuela enfocada en la formación profesional

La reorganización de la ENI apunta a convertirla en un instituto dedicado específicamente a preparar agentes, en lugar de funcionar principalmente como un espacio académico con cursos de geopolítica y estrategia, como ocurrió durante este año.

La propuesta contempla distintas especialidades, entre ellas informática, seguridad y análisis de inteligencia. La capacitación en el uso de armas estará reservada a quienes deban cumplir funciones de custodia.

En este esquema, los analistas ocuparán un lugar central dentro de la formación. La intención oficial es desarrollar perfiles profesionales con conocimientos específicos y establecer criterios de ingreso y promoción vinculados al desempeño y al mérito.

El proyecto también contempla la posibilidad de establecer convenios con agencias internacionales para ampliar la formación de los egresados con mejores resultados.

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