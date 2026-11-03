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Ex Hospital Militar: retirarán toneladas de chatarra que pueden convertirse en criaderos de dengue

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán llamó a licitación para descontaminar, compactar y retirar vehículos y maquinarias abandonados en el predio de Italia y Viamonte.

PREDIO DEL ex Hospital Militar. Eliminaron chatarra para evitar la propagación del Dengue.
PREDIO DEL ex Hospital Militar. Eliminaron chatarra para evitar la propagación del Dengue. Archivo, LA GACETA / FOTOS DE INÉS QUINTEROS ORIO.-
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán licitará el retiro y compactación de chatarra en el ex Hospital Militar para erradicar posibles criaderos del mosquito del dengue.
  • El plan abarcará vehículos y maquinarias en desuso con baja registral. La comuna estima abonar $60.000 por tonelada compactada mediante firmas del programa PRO.DE.CO.
  • La medida busca sanear un pasivo ambiental histórico y frenar el avance del Aedes aegypti, reforzando las tareas de higiene urbana y prevención epidemiológica comunal.
Resumen generado con IA

La chatarra acumulada en el predio del ex Hospital Militar, en la esquina de Italia y Viamonte, será sometida a un proceso de descontaminación y compactación para su posterior retiro. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán autorizó el llamado a Licitación Pública para contratar el servicio, en una intervención que busca eliminar un pasivo ambiental y reducir posibles focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

La medida quedó establecida en el Decreto N.º 0336/SADS/2026, firmado el 26 de octubre. El lote comprende vehículos y maquinarias declarados irrecuperables, que ya cuentan con la correspondiente baja registral. El procedimiento estará a cargo de una empresa que resulte adjudicataria de la licitación.

Ex Hospital Militar: por qué buscan retirar los vehículos abandonados

Según los fundamentos del decreto, las unidades deterioradas representan un riesgo por los componentes que pueden generar contaminación. A eso se suma el problema sanitario: los neumáticos, las cavidades y las carrocerías pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y la chikunguña.


El documento municipal advierte que estos vehículos pueden neutralizar parte de la eficacia de las tareas de control focal y descacharreo que se realizan en la ciudad. Por eso, el retiro de la chatarra apunta también a eliminar posibles focos de reproducción del insecto.

Cuánto costará compactar la chatarra del ex Hospital Militar

El servicio deberá incluir la descontaminación previa, la compactación, la disposición final y la trazabilidad de todo el procedimiento. También contempla la venta del material resultante como chatarra.

El monto estimado para la contratación es de $60.000 por cada tonelada efectivamente compactada. El pago quedará sujeto a la certificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Según el decreto, la firma adjudicataria deberá hacerse cargo de los gastos, los traslados y las responsabilidades operativas vinculadas con el trabajo.

La Municipalidad justificó el llamado a Licitación Pública por la complejidad técnica de las tareas y previó la participación de prestadores del programa PRO.DE.CO.

Qué organismos intervinieron en el procedimiento

El expediente administrativo reunió documentación registral de los vehículos, solicitudes de baja, informes sobre el estado de dominio y los instrumentos legales correspondientes. También participaron distintas dependencias municipales, entre ellas las áreas de Patrimonio, Mantenimiento y Responsables, Compras y Contrataciones, la Contaduría General y la Fiscalía Municipal.

Además, se tramitó ante el Concejo Deliberante la designación de un veedor para acompañar el procedimiento licitatorio.

Con esta contratación, el municipio busca avanzar en el saneamiento del predio del ex Hospital Militar y retirar unidades que permanecen fuera de uso. La intervención apunta a resolver un problema de higiene urbana que también tiene consecuencias ambientales y sanitarias.

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