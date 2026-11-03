Ex Hospital Militar: retirarán toneladas de chatarra que pueden convertirse en criaderos de dengue

La chatarra acumulada en el predio del ex Hospital Militar, en la esquina de Italia y Viamonte, será sometida a un proceso de descontaminación y compactación para su posterior retiro. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán autorizó el llamado a Licitación Pública para contratar el servicio, en una intervención que busca eliminar un pasivo ambiental y reducir posibles focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.