Femicidio de Nancy Godoy: aseguran que la docente fue torturada y murió desangrada
El abogado de la familia calificó el crimen de la maestra rural de Corrientes como “un hecho sádico” y sostuvo que las heridas habrían sido provocadas en distintos momentos. Hay cinco personas detenidas y continúan los estudios forenses.
Resumen para apurados
- La querella denunció que la docente Nancy Godoy fue torturada y murió desangrada en Corrientes, en un presunto femicidio sádico que tiene a cinco personas detenidas.
- La autopsia reveló múltiples puñaladas, signos de defensa y mutilaciones. Entre los arrestados figuran el capataz de una estancia y la mujer que la hospedaba en la zona rural.
- Peritos de Córdoba analizarán restos para fijar la fecha del crimen, mientras se coteja el ADN de los cinco acusados para determinar sus roles en el brutal femicidio.
El femicidio de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, sumó nuevos detalles estremecedores. Gustavo Briend, abogado de la familia, aseguró que la mujer habría sido torturada, permaneció cautiva durante varias horas o días y murió desangrada. El letrado calificó el crimen como “un hecho sádico”, aunque aclaró que esperan los resultados complementarios de la autopsia para confirmar algunos aspectos de la investigación.
En declaraciones a Radio Dos, Briend sostuvo que las lesiones que presentaba el cuerpo indicarían que fueron provocadas en distintos momentos. “Yo creo que esas heridas fueron hechas en distinto espacio temporal”, afirmó. Según su hipótesis, Godoy habría permanecido retenida antes de ser asesinada.
“Entonces, ahí es donde yo hablo del sufrimiento, de la tortura; murió desangrada, lo dice el informe médico”, agregó el abogado, quien también señaló que en el ataque habría existido “placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”.
Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy
El estudio realizado en el Instituto Médico Forense determinó que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes, entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas.
Los peritos también encontraron lesiones defensivas, compatibles con maniobras de lucha o intentos de protección, y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda. Algunas heridas fueron provocadas cuando la mujer todavía estaba con vida.
Por las características y la cantidad de lesiones, los investigadores consideran que podrían haberse utilizado varias armas. Sin embargo, todavía no pudieron establecer cuántas ni de qué tipo.
El avanzado estado de descomposición impidió determinar si Godoy sufrió una agresión sexual. Por eso, se realizarán estudios genéticos y análisis de material biológico para buscar posibles rastros de los autores.
Tampoco se pudo establecer con precisión la fecha de la muerte. Para avanzar en ese punto, el Instituto Médico Forense solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba, que realizarán estudios entomológicos.
Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy
La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina. La principal hipótesis apunta a un femicidio y, hasta el momento, hay cinco personas detenidas.
Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, está imputado como coautor de femicidio.
Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas también están acusados como coautores de femicidio.
Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está imputada como coautora de homicidio simple.
Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural, está acusado de falso testimonio.
Briend señaló que Zarza ocupa un lugar central en la investigación por su función como encargado de los trabajadores rurales y por la autoridad que ejercía sobre el grupo.
“Dentro de esta acción primitiva hay una organización, para el crimen y para eliminar los rastros del delito”, sostuvo el abogado. También afirmó que los cortes encontrados en el cuerpo demostrarían que hubo intención de provocar sufrimiento.
La advertencia del médico forense sobre el crimen
El decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, también se refirió a la complejidad del caso. Consultado sobre si había conocido antecedentes similares durante su trayectoria profesional, respondió: “Cuesta recordar algo parecido a esto”.
El especialista evitó dar detalles de los hallazgos por respeto a la familia y para preservar la investigación. Sin embargo, confirmó que el organismo trabaja con todos los recursos disponibles para contribuir al esclarecimiento del femicidio.
Además, informó que ya se tomaron muestras genéticas de los cinco detenidos para compararlas con las evidencias que puedan surgir de los estudios periciales. También se obtuvieron muestras de familiares directos de Nancy Godoy para contar con patrones genéticos de referencia.