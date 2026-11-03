Femicidio de Nancy Godoy: aseguran que la docente fue torturada y murió desangrada

El femicidio de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, sumó nuevos detalles estremecedores. Gustavo Briend, abogado de la familia, aseguró que la mujer habría sido torturada, permaneció cautiva durante varias horas o días y murió desangrada. El letrado calificó el crimen como “un hecho sádico”, aunque aclaró que esperan los resultados complementarios de la autopsia para confirmar algunos aspectos de la investigación.