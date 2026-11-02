“Cuesta recordar algo parecido a esto”: la revelación del forense que investiga el crimen de Nancy Godoy

El femicidio de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina, sorprendió incluso a los especialistas que intervienen en la investigación. “Cuesta recordar algo parecido a esto”, reconoció el médico José Luis Gálvez, decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, al ser consultado sobre los antecedentes de casos similares durante su trayectoria profesional.