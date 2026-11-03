Comenzó el juicio a "La Toretto": se quebró ante el tribunal, pero la fiscalía sostiene la acusación por dolo eventual

En el arranque del debate conducido por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, Alvite solicitó prestar declaración y se dirigió de forma directa a los allegados del motociclista presentes en la sala. Entre lágrimas, la joven expresó: “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”. Además, intentó distanciar su comportamiento real del perfil exhibido en redes sociales, asegurando que sus publicaciones en TikTok no reflejan quién es como persona. Durante su exposición sufrió un quiebre emocional que obligó a suspender momentáneamente su testimonio a pedido de sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.