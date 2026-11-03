Comenzó el juicio a "La Toretto": se quebró ante el tribunal, pero la fiscalía sostiene la acusación por dolo eventual
En la apertura del debate oral ante el Tribunal N° 2 platense, Felicitas Alvite pidió disculpas a los allegados del motociclista Walter Armand y buscó despegarse de sus publicaciones virales, mientras la querella y los fiscales insisten en una figura penal que prevé hasta 25 años de prisión.
Resumen para apurados
- Comenzó en La Plata el juicio a Felicitas Alvite, acusada de matar al motociclista Walter Armand tras cruzar semáforos en rojo a más de 80 km/h en una presunta picada.
- El hecho ocurrió en abril de 2024. En la apertura, la acusada pidió perdón entre lágrimas, mientras la defensa rechaza la carrera y busca encuadrar el hecho como homicidio culposo.
- La querella y la fiscalía exigen hasta 25 años de cárcel por dolo eventual. El tribunal definirá la carátula tras escuchar a cerca de 100 testigos en las próximas audiencias.
El inicio del juicio oral contra Felicitas Alvite (23), popularmente conocida como "La Toretto", expuso en la primera audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata una marcada tensión entre el impacto emocional de su testimonio y la gravedad de la imputación penal. Acusada por la muerte del motociclista Walter Armand (36), ocurrida en abril de 2024 tras ser embestido por el vehículo que conducía la joven, la jornada inaugural estuvo atravesada por el llanto de la imputada, el rechazo de la familia de la víctima a sus disculpas y el choque técnico entre la acusación y la defensa respecto a la carátula definitiva del caso.
En el arranque del debate conducido por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, Alvite solicitó prestar declaración y se dirigió de forma directa a los allegados del motociclista presentes en la sala. Entre lágrimas, la joven expresó: “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”. Además, intentó distanciar su comportamiento real del perfil exhibido en redes sociales, asegurando que sus publicaciones en TikTok no reflejan quién es como persona. Durante su exposición sufrió un quiebre emocional que obligó a suspender momentáneamente su testimonio a pedido de sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.
Sin embargo, las palabras de la acusada no atenuaron el dolor ni los severos cuestionamientos de los familiares de la víctima. Milton Armand, hermano de Walter, remarcó ante los medios que durante los más de dos años transcurridos desde el choque no existió ningún acercamiento ni pedido de disculpas previo por parte de Alvite ni de su entorno. El joven recordó que en las conversaciones privadas posteriores al hecho las involucradas intentaron "fingir demencia" y advirtió que la secuencia registrada por las cámaras de seguridad demuestra que los vehículos circulaban a la par.
Dolo eventual o conducta culposa: la encrucijada penal del debate en el caso de "La Toretto"
El nudo central del proceso judicial radica en la calificación legal del siniestro vial ocurrido el 12 de abril de 2024 en La Plata. El fiscal Martín Chiorazzi, junto al equipo querellante integrado por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, sostienen la acusación por homicidio simple con dolo eventual. Esta figura contempla una pena que oscila entre los 8 y los 25 años de prisión, al considerar que la conductora fue consciente del peligro que generaba y aceptó el riesgo de provocar un desenlace fatal.
En la exposición de la teoría del caso, la querella enfatizó que Alvite cruzó al menos seis semáforos en rojo a más de 80 kilómetros por hora en el marco de una presunta carrera clandestina disputada con su amiga Valentina Velázquez, quien también es juzgada en el debate por conducción temeraria. De acuerdo con lo planteado por la abogada Delfina Burlando, el paso temerario a través de las intersecciones semaforizadas no obedeció a una distracción momentánea sino a una decisión consciente de mantener el pie sobre el acelerador.
Por su parte, la defensa de la joven rechaza la hipótesis de una picada y reclama que el hecho sea calificado como homicidio culposo, delito que contempla un régimen de condena sensiblemente menor, de 6 meses a 5 años de cárcel. Los defensores argumentan que Alvite manejaba de manera imprudente pero sin la representación mental de causar una muerte. Según la versión formulada por la propia acusada en sus indagatorias, aquella noche no conocía el trazado urbano platense y se limitaba a seguir de cerca el vehículo de su amiga para retornar a su domicilio, percatándose de la presencia de la motocicleta cuando el impacto resultaba inevitable.
Testimonios médicos, amenazas denunciadas y la controversia técnica
Durante la primera audiencia también se incorporaron declaraciones testimoniales orientadas a reconstruir los aspectos periciales y el contexto de las partes. Un profesional médico del Hospital San Roque de Gonnet ratificó ante el tribunal que la causa del deceso de Armand fue un paro cardiorrespiratorio resultante de los severos traumatismos provocados por la colisión.
A su turno, Paula Tempesta, madre de la imputada, describió a su hija como una persona sensible, desvinculada del ámbito automotor o de las picadas, y sostuvo que la joven utilizaba redes sociales principalmente para acuerdos comerciales de vestimenta. Durante su testimonio, Tempesta reveló haber recibido intimidaciones telefónicas de extrema gravedad tras el siniestro, lo que motivó al juez Claudio Bernard a ordenar la remisión de copias de la declaración a la fiscalía de turno para formalizar la investigación correspondiente.
El tramo técnico de la jornada quedó marcado por la declaración del agente policial Carlos Poliola, quien estuvo a cargo del análisis inicial de los domos de seguridad urbanos. Si bien el funcionario ratificó su conclusión de que ambos automóviles disputaban una prueba de velocidad, reconoció ante el interrogatorio defensivo que no posee título de perito ni capacitación especializada en accidentología vial, fundando su apreciación en su experiencia personal como conductor. Por este motivo, la resolución del debate dependerá decisivamente de los informes accidentológicos oficiales y los testimonios de los expertos convocados para las próximas cuatro jornadas del juicio, en las que se prevé el paso de cerca de 100 testigos antes de que Alvite (quien cumple prisión domiciliaria desde mayo de 2025) escuche el veredicto.