Comienza el juicio contra “La Toretto”: podría recibir hasta 25 años de prisión por atropellar y matar a un motociclista
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 juzga desde este lunes a Felicitas Alvite por la muerte del motociclista ocurrida en abril de 2024. Las pericias de velocidad, los semáforos en rojo y la encrucijada doctrinal que podría costarle una condena de 8 a 25 años de prisión.
Resumen para apurados
- La Plata: Felicitas Alvite comenzó a ser juzgada este lunes por atropellar y matar al motociclista Walter Armand tras cruzar en rojo a alta velocidad.
- En abril de 2024, Alvite corría una presunta picada, cruzó varios semáforos en rojo a 83 km/h e impactó a la víctima. La defensa alega imprudencia sin dolo.
- Con penas de 8 a 25 años por dolo eventual, el fallo sentará un precedente judicial clave sobre la responsabilidad penal en carreras clandestinas con víctimas fatales.
El debate oral contra Felicitas Alvite, conocida públicamente como "La Toretto de La Plata", comienza este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata por la muerte del motociclista Rubén Walter Armand. La joven de 23 años llega imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. El proceso judicial sitúa su eje central en determinar si su accionar al volante constituyó una grave imprudencia de tránsito o si existió un desprecio consciente por la vida humana.
El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, cuando el Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite embistió la motocicleta Bajaj Boxer en la que circulaba Armand, de 36 años.
El hombre, que regresaba de su jornada laboral y cruzaba con el semáforo en verde, sufrió graves lesiones y falleció horas más tarde en el Hospital San Roque de Gonnet producto de un shock traumático irreversible.
La diferencia técnica entre la negligencia y el dolo eventual en el juicio de "La Toretto"
La batalla entre las partes se concentra en la calificación legal. La acusación a cargo del fiscal de juicio Martín Chiorazzi (junto al co-fiscal Mariano Sibuet) y los abogados querellantes Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, sostiene que Alvite asumió voluntariamente el riesgo de matar al participar de una carrera ilegal a alta velocidad y atravesar múltiples esquinas con semáforos en rojo.
Por su parte, la defensa técnica de la imputada, integrada por los letrados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, busca que el hecho sea encuadrado como un homicidio culposo. La representación de Alvite argumenta que la joven no consumió alcohol esa noche, que no conocía la ciudad y que simplemente seguía al vehículo de su amiga para retornar a su domicilio, actuando con negligencia o impericia, pero sin representarse un resultado fatal ni tener intención de provocar una muerte.
Las pruebas periciales que sostienen la acusación del tribunal
El expediente judicial cuenta con evidencias clave fundamentadas en los registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata y en pericias accidentológicas. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el automóvil de Alvite partió junto a un Peugeot 208 conducido por su amiga Valentina Velázquez desde Plaza Moreno, desplazándose en una presunta picada urbana a lo largo del centro platense.
Las pericias determinaron que la acusada recorrió 3.000 metros en solo 2 minutos y 10 segundos, registrando una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en tramos donde el máximo permitido era de 60 km/h, además de transponer entre cuatro y seis semáforos en rojo. Como constancia de la violencia del impacto, la moto de la víctima fue desplazada 66,53 metros, mientras que el vehículo conducido por Alvite dejó sobre el asfalto una huella de frenado de 103,5 metros.
En el mismo proceso oral también es juzgada Valentina Velázquez, asistida por la defensora oficial Raquel Ponzinibio, bajo la acusación de participación en prueba de velocidad temeraria, delito que contempla penas de 6 meses a 3 años de cárcel. No obstante, la querella en representación de la familia Armand sostiene que Velázquez también debió llegar acusada bajo la carátula de homicidio con dolo eventual.
El juicio oral ante los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard se desarrollará a lo largo de cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6 de noviembre. Por decisión del tribunal, se limitó a un cupo máximo de 100 la nómina de testigos convocados para brindar testimonio durante las audiencias.
Felicitas Alvite llega al debate oral cumpliendo prisión domiciliaria en una vivienda de City Bell desde mayo de 2025, tras haber permanecido previamente alojada en la Alcaidía de Melchor Romero. En octubre pasado, el tribunal rechazó los pedidos de la defensa para otorgarle permisos de salida laboral en un estudio jurídico y como niñera, en medio de los reclamos de la familia Armand, que exige una condena ejemplar en prisión efectiva.