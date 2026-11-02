Comienza el juicio contra “La Toretto”: podría recibir hasta 25 años de prisión por atropellar y matar a un motociclista

El debate oral contra Felicitas Alvite, conocida públicamente como "La Toretto de La Plata", comienza este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata por la muerte del motociclista Rubén Walter Armand. La joven de 23 años llega imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. El proceso judicial sitúa su eje central en determinar si su accionar al volante constituyó una grave imprudencia de tránsito o si existió un desprecio consciente por la vida humana.