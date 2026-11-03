Tragedia en el Everest: murió un turista tras el choque de dos helicópteros a 4.000 metros de altura

Las imágenes, difundidas por Press Trust de la India y verificadas por la BBC, muestran un área relativamente llana del Monte Everest, en el distrito de Solukhumbu. Allí puede observarse cómo las estructuras de ambos vehículos —un Fishtail Air y un Air Dynasty— chocan entre sí al posarse en el helipuerto alrededor de las 08:15 de la hora local, en Pheriche, aproximadamente a 12 km al sur del famoso campamento base de la montaña.