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Tragedia en el Everest: murió un turista tras el choque de dos helicópteros a 4.000 metros de altura

Ocurrió en el helipuerto de Pheriche, a más de 4.000 metros de altura. Las naves rozaron sus hélices en plena maniobra de descenso. Las imágenes del trágico impacto se viralizaron rápidamente.

Dos helicópteros chocan en el aire cerca del Monte Everest.
Dos helicópteros chocan en el aire cerca del Monte Everest. Imagen: captura BBC/Press Trust of India
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un turista indio murió tras el choque de dos helicópteros que intentaban aterrizar en Pheriche, cerca del Monte Everest en Nepal, debido al roce de sus hélices.
  • Las aeronaves colisionaron a 4.000 metros de altitud durante el descenso; una trasladaba pasajeros y la otra carga en plena temporada alta de expediciones en el Himalaya.
  • La Autoridad de Aviación Civil investiga las causas del choque para esclarecer responsabilidades y revisar los protocolos de seguridad aérea en rutas de alta montaña.
Resumen generado con IA

Dos helicópteros colisionaron en un dramático choque en el Monte Everest, dejando como víctima fatal a un turista. El visitante de origen indio falleció luego de que las naves intentaran aterrizar y las palas se engancharan en un contacto de apenas segundos. Un video publicado por medios locales reveló cómo una segunda nave entra al plano y rápidamente interrumpe el descenso de la primera.   

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Las imágenes, difundidas por Press Trust de la India y verificadas por la BBC, muestran un área relativamente llana del Monte Everest, en el distrito de Solukhumbu. Allí puede observarse cómo las estructuras de ambos vehículos —un Fishtail Air y un Air Dynasty— chocan entre sí al posarse en el helipuerto alrededor de las 08:15 de la hora local, en Pheriche, aproximadamente a 12 km al sur del famoso campamento base de la montaña.

Colisión entre maniobras en el Monte Everest 

Según las autoridades, el Fishtail Air era pilotado por el capitán Rabindra Prajapati, mientras que el helicóptero de Air Dynasty estaba al mando del capitán Prajjwal KC Prajapati. Dentro de la primera nave se encontraban un visitante de 47 años que falleció tras el impacto y un viajero neozelandés que resultó herido, según declaró a la BBC Nepal Bhupendra Thapa, portavoz del distrito de Solukhumbu. La compañía Fishtail Air identificó al hombre fallecido en el accidente como Vasanth Kumar Balaramudu.   

Los miembros de la tripulación sufrieron lesiones leves. Todos los heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Mediciti en Katmandú, de acuerdo con los testimonios oficiales. La otra unidad implicada era operada por Air Dynasty y transportaba carga, según informó la compañía. Era pilotada por un solo tripulante, quien resultó ileso, agregó el funcionario.

Investigaciones sobre el tráfico aéreo en el Himalaya tras el impactante choque  

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD de Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había partido desde el aeropuerto de Lukla hacia Solukhumbu. El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR de Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep con destino a otro punto del distrito.

En las imágenes de video del incidente, las condiciones meteorológicas parecen despejadas y no se aprecian vientos fuertes. Una de las aeronaves parece estar descendiendo más rápido que la otra.

El desafío de volar a más de 4.000 metros de altura

Los helicópteros se utilizan ampliamente para el transporte en el Himalaya debido a su terreno accidentado. Sin embargo, el clima cambiante y la gran altitud a menudo hacen que las operaciones aéreas sean peligrosas.   

El pueblo de Pheriche, situado en la ruta de senderismo hacia la cima de la montaña más alta del mundo, se encuentra a poco más de 4.000 metros (13.120 pies) sobre el nivel del mar.

El Monte Everest, un destino clave en temporada alta de expediciones

Actualmente se están llevando a cabo expediciones de escalada al Everest y al monte Ama Dablam en la región, ya que el otoño representa una época de alta concurrencia para el montañismo.

Las autoridades de Nepal informaron que continúan recabando detalles para esclarecer las causas del incidente y determinar cómo se produjo la colisión en una de las zonas más transitadas por turistas y expediciones en el Himalaya.

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