Montañismo: la historia de la tucumana que conquistó el Elbrús

A más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas y el equipo justo, Laura Madariaga alcanzó uno de los objetivos más importantes de su carrera como montañista. La tucumana hizo cumbre en el monte Elbrús, la montaña más alta de Europa. Y el logro adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que descubrió esta disciplina hace apenas dos años y medio.
Tras completar la expedición en Rusia, la ingeniera agrónoma viajó directamente a Francia con la intención de intentar el ascenso al Mont Blanc. No obstante, una enorme grieta provocada por varias semanas de altas temperaturas obligó a suspender el ataque a la cumbre.
“Esta vez no va a ser posible hacer cumbre porque se produjo una tremenda grieta que cortó el camino. Caminamos hasta ese punto y vimos que era imposible pasar. Será para la próxima”, contó durante una entrevista con LG Play desde un refugio ubicado a 3.613 metros de altura.
Desde allí describió el ambiente que se vive en la montaña. “Estamos todos los montañistas compartiendo el refugio, con gente de distintas partes del mundo. Es una experiencia impresionante”, relató.
Los Seven Summits
Aunque hoy acumula ascensos a algunas de las cumbres más emblemáticas del mundo, Madariaga llegó al montañismo casi por casualidad.
“Siempre hice mountain bike. Hace dos años y medio empecé con el montañismo. Comencé recorriendo montañas de Tucumán, después hice dos cruces sanmartinianos de los Andes y ahí conocí toda la movida del Aconcagua”, recordó.
Ese primer contacto despertó un objetivo mucho más ambicioso: completar el proyecto Seven Summits, que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente.
“Empecé haciendo montañas más pequeñas, fui comprando el equipo y se me metió en la cabeza el proyecto Seven Summits”, explicó.
Hasta el momento ya logró tres de las siete cumbres: el Kilimanjaro, en África; el Aconcagua, en Sudamérica; y ahora el Elbrús, en Europa.
Los otros desafíos
Lejos de considerar que lo más difícil ya pasó, la montañista reconoce que los mayores desafíos recién comienzan.
“Ahora me quedan las montañas más caras. Estoy buscando sponsors o personas que quieran ayudarme porque todo esto lo estoy haciendo prácticamente sola”, afirmó.
Entre las expediciones pendientes aparecen el Denali, en Alaska; el monte Vinson, en la Antártida; y el Everest, la montaña más alta del planeta.
La ascensión al Elbrús fue especialmente exigente. “Me costó muchísimo porque es una montaña muy fría y todavía me falta parte del equipo adecuado. Pero con mucho corazón logré la cumbre”, resumió.
Actualmente integra el Club de Montañistas de Tucumán y realizó la expedición al Elbrús junto a un guía brasileño y cuatro montañistas de ese país, con quienes alcanzó la cumbre.
Durante toda la entrevista lució ropa con los colores celeste y blanco. Para ella, cada ascenso también representa la posibilidad de llevar el nombre de Tucumán y de Argentina a las montañas más altas del planeta.
“Espero seguir representando a Tucumán y a nuestro país, llevando nuestros colores a lo más alto”, expresó.