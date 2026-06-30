Montañismo: la historia de la tucumana que conquistó el Elbrús

A más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas y el equipo justo, Laura Madariaga alcanzó uno de los objetivos más importantes de su carrera como montañista. La tucumana hizo cumbre en el monte Elbrús, la montaña más alta de Europa. Y el logro adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que descubrió esta disciplina hace apenas dos años y medio.