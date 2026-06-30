DeportesSOCIEDAD | ACTUALIDAD

Montañismo: la historia de la tucumana que conquistó el Elbrús

Laura Madariaga alcanzó un nuevo reto y sueña con las siete cumbres más altas.

DECISIÓN. Del cerro tucumano al techo de Europa, las vivencias de la ingeniera agrónoma son de resilIencia.
DECISIÓN. Del cerro tucumano al techo de Europa, las vivencias de la ingeniera agrónoma son de resilIencia.
30 Junio 2026

A más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas y el equipo justo, Laura Madariaga alcanzó uno de los objetivos más importantes de su carrera como montañista. La tucumana hizo cumbre en el monte Elbrús, la montaña más alta de Europa. Y el logro adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que descubrió esta disciplina hace apenas dos años y medio.

Tras completar la expedición en Rusia, la ingeniera agrónoma viajó directamente a Francia con la intención de intentar el ascenso al Mont Blanc. No obstante, una enorme grieta provocada por varias semanas de altas temperaturas obligó a suspender el ataque a la cumbre.

Montañismo: una proeza de tucumanos que desafiaron al tiempo en los altares de los Andes

Montañismo: una proeza de tucumanos que desafiaron al tiempo en los altares de los Andes

“Esta vez no va a ser posible hacer cumbre porque se produjo una tremenda grieta que cortó el camino. Caminamos hasta ese punto y vimos que era imposible pasar. Será para la próxima”, contó durante una entrevista con LG Play desde un refugio ubicado a 3.613 metros de altura.

Desde allí describió el ambiente que se vive en la montaña. “Estamos todos los montañistas compartiendo el refugio, con gente de distintas partes del mundo. Es una experiencia impresionante”, relató.

Los Seven Summits

Aunque hoy acumula ascensos a algunas de las cumbres más emblemáticas del mundo, Madariaga llegó al montañismo casi por casualidad.

“Siempre hice mountain bike. Hace dos años y medio empecé con el montañismo. Comencé recorriendo montañas de Tucumán, después hice dos cruces sanmartinianos de los Andes y ahí conocí toda la movida del Aconcagua”, recordó.

Ese primer contacto despertó un objetivo mucho más ambicioso: completar el proyecto Seven Summits, que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente.

“Empecé haciendo montañas más pequeñas, fui comprando el equipo y se me metió en la cabeza el proyecto Seven Summits”, explicó.

FUTURO. La mujer ya logró la cima de siete cumbres y va por más. FUTURO. La mujer ya logró la cima de siete cumbres y va por más.

Hasta el momento ya logró tres de las siete cumbres: el Kilimanjaro, en África; el Aconcagua, en Sudamérica; y ahora el Elbrús, en Europa.

Los otros desafíos

Lejos de considerar que lo más difícil ya pasó, la montañista reconoce que los mayores desafíos recién comienzan.

“Ahora me quedan las montañas más caras. Estoy buscando sponsors o personas que quieran ayudarme porque todo esto lo estoy haciendo prácticamente sola”, afirmó.

El hallazgo de un pie de 100 años en el Monte Everest arroja luz sobre uno de los misterios más inquietantes del montañismo

El hallazgo de un pie de 100 años en el Monte Everest arroja luz sobre uno de los misterios más inquietantes del montañismo

Entre las expediciones pendientes aparecen el Denali, en Alaska; el monte Vinson, en la Antártida; y el Everest, la montaña más alta del planeta.

La ascensión al Elbrús fue especialmente exigente. “Me costó muchísimo porque es una montaña muy fría y todavía me falta parte del equipo adecuado. Pero con mucho corazón logré la cumbre”, resumió.

Actualmente integra el Club de Montañistas de Tucumán y realizó la expedición al Elbrús junto a un guía brasileño y cuatro montañistas de ese país, con quienes alcanzó la cumbre.

Es tucumana, conquistó el Kilimanjaro y el Aconcagua, y ahora va por otra cumbre histórica en Rusia

Es tucumana, conquistó el Kilimanjaro y el Aconcagua, y ahora va por otra cumbre histórica en Rusia

Durante toda la entrevista lució ropa con los colores celeste y blanco. Para ella, cada ascenso también representa la posibilidad de llevar el nombre de Tucumán y de Argentina a las montañas más altas del planeta.

“Espero seguir representando a Tucumán y a nuestro país, llevando nuestros colores a lo más alto”, expresó.

Temas RusiaTucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Orgullo de Monteros: el tucumano Santiago Agüero hizo historia y logró su primer triunfo en Europa

Orgullo de Monteros: el tucumano Santiago Agüero hizo historia y logró su primer triunfo en Europa

Tucumán se prepara para albergar una nueva edición del Torneo Provincial de Taekwondo

Tucumán se prepara para albergar una nueva edición del Torneo Provincial de Taekwondo

Lo más popular
Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio
1

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”
2

Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque”

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales
3

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina
4

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
2

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto

Video: Bielsa regresó a Montevideo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y no lo saludó nadie en el aeropuerto

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

Un brujo de Ghana prometió hacerle un trabajo a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

Un brujo de Ghana prometió "hacerle un trabajo" a Messi antes del duelo con Cabo Verde y las redes estallaron

El emotivo gesto de Dibu Martínez con Bangladesh que volvió a conquistar a los hinchas: Me encanta el país

El emotivo gesto de "Dibu" Martínez con Bangladesh que volvió a conquistar a los hinchas: "Me encanta el país"

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: Hay que investigarlo

Brasil cuestiona el camino de Argentina en el Mundial 2026 y habla de un cuadro favorable: "Hay que investigarlo"

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

Comentarios