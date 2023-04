El cantante Anuel AA confesó que es padre de otra bebé y sorprendió a sus seguidores: “Nunca dejaré abandonada una hija”

Sus seguidores celebraron la publicación, que recibió más de dos millones de likes y luego, en los comentarios, el cantante de “Más rica que ayer” se explayó sobre por qué aún no había reconocido su paternidad: “No puedo, ni dejare ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo... mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”.