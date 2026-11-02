Emilia Mernes denunció una doble vara en la música: “Nadie se escandaliza con lo que hace un varón”

“Me mataron con BODYPAINTING, que la letra, que no sé qué”, expresó la cantante al repasar los ataques recibidos tras el lanzamiento. Para evidenciar la disparidad, Emilia contrapuso el escrutinio hacia sus canciones con la naturalización de temas interpretados por hombres que permanecen en lo más alto de los rankings, citando como ejemplo una canción de Anuel AA cuyo título contiene una frase explícitamente misógina ("Las más bonitas son putas"): “Después ves que está número uno una canción que se llama ‘Las más bonitas son putas’. Nadie se escandaliza con lo que hace un varón”, lanzó en el estudio.