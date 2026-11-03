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El dolor de Piqué: el dueño de Andorra lamentó la muerte del delantero que chocó con su arquero

El ex defensor de Barcelona despidió al delantero que murió tras chocar con el arquero de su club. Los detalles.

DOLOR. Gerard Piqué, máximo accionista de Andorra, lamentó la muerte de Jesús de Miguel.
DOLOR. Gerard Piqué, máximo accionista de Andorra, lamentó la muerte de Jesús de Miguel.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gerard Piqué lamentó la muerte del delantero Jesús de Miguel, ocurrida el martes tras chocar contra el arquero de su club, Andorra, durante un partido en Tenerife.
  • El choque con el arquero Jesús Owono ocurrió en el descuento del partido empatado 2-2, forzando su suspensión y dejando consternado a todo el plantel del FC Andorra.
  • La tragedia motivó la postergación de partidos de la Copa del Rey, condolencias del fútbol mundial y un minuto de silencio en todos los torneos de la UEFA.
Resumen generado con IA

Gerard Piqué, máximo accionista de Andorra, lamentó la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió este martes después de chocar con Jesús Owono, arquero de su club. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, publicó en sus redes sociales.

El ex defensor de Barcelona y de la selección española siguió, como de costumbre, el partido que su equipo jugó el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, y según la prensa española se lo vio muy afectado por lo sucedido. El encuentro estaba 2-2, en tiempo de descuento, cuando se produjo el choque, y fue suspendido.

Andorra también expresó su dolor a través de un comunicado oficial. “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”, señaló el club.

El dolor del fútbol español

El luto trascendió a los clubes involucrados. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y una larga lista de instituciones enviaron su apoyo a la familia del jugador y a Tenerife. Además, la UEFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones de esta semana.

La Federación Española postergó los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina previstos para este martes, en señal de duelo. “La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel”, expresó la entidad.

Las condolencias también llegaron desde la política: la ministra de Deportes de España, Milagros Tolón, envió su pésame a la familia. Mientras tanto, Owono sigue muy afectado. Según la prensa española, el arquero quiere hablar en privado con los allegados del delantero antes de hacer cualquier declaración pública.

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