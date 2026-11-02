"Esto se va a acabar cuando yo quiera": Brian Fernández busca volver al fútbol y se ofreció a jugar en cualquier categoría
A los 32 años y tras su breve paso por Fénix de Uruguay a comienzos de temporada, el delantero santafesino expresó su deseo de relanzar su carrera profesional. Aseguró estar dispuesto a escuchar propuestas de la máxima categoría, del Ascenso o del exterior para volver a ponerse los botines.
Resumen para apurados
- Brian Fernández anunció su deseo de volver a jugar al fútbol profesional en cualquier categoría o país, tras quedar libre y buscar relanzar su carrera deportiva.
- El delantero de 32 años rescindió contrato con Fénix de Uruguay a comienzos de año y ha hablado abiertamente sobre su prolongada lucha contra las adicciones.
- Fernández busca reinsertarse en la rutina de un plantel profesional y aspira a continuar en actividad, asegurando que su retiro dependerá únicamente de su voluntad.
Brian Fernández manifestó públicamente su intención de retomar la actividad en el fútbol profesional y aclaró que no impondrá reparos respecto de categorías ni destinos geográficos a la hora de evaluar propuestas para volver a competir. Con 32 años, el delantero santafesino se encuentra en condición de jugador libre desde marzo de 2026, momento en el que interrumpió de común acuerdo su contrato con Fénix de Uruguay.
La declaración pública y la búsqueda de un club
Durante una entrevista concedida a Alejo Leguiza, el futbolista sintetizó su postura respecto del futuro de su carrera: “Me gustaría tener otra oportunidad en el fútbol. Como dije en una historia, esto se va a acabar cuando yo quiera. Sea en Primera División, en Europa, en el Ascenso. Estoy disponible a aceptar cualquiera de esas oportunidades”. Bajo esa premisa, el atacante remarcó que su objetivo primordial es reintegrarse a la rutina de entrenamientos diarios y recuperar ritmo dentro de un plantel profesional.
El antecedente en Montevideo y el trayecto de su carrera
La experiencia más reciente de Fernández tuvo lugar en el fútbol uruguayo, al que se había sumado a fines de enero de este año. Su permanencia en la institución de Montevideo se prolongó durante dos meses hasta convenir la rescisión del vínculo, tras lo cual no volvió a disputar partidos oficiales. En semanas recientes, el delantero se refirió en apariciones públicas a situaciones vinculadas con su vida extradeportiva y su tratamiento contra las adicciones, ámbito en el que relató haberse iniciado en el consumo a los 13 años.
En el fútbol argentino, Fernández vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Almirante Brown y Talleres de Remedios de Escalada. En el plano internacional, registra pasos por instituciones de México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia, a la espera de concretar una incorporación que le permita reiniciar su etapa competitiva.