"Esto se va a acabar cuando yo quiera": Brian Fernández busca volver al fútbol y se ofreció a jugar en cualquier categoría

El antecedente en Montevideo y el trayecto de su carrera

La experiencia más reciente de Fernández tuvo lugar en el fútbol uruguayo, al que se había sumado a fines de enero de este año. Su permanencia en la institución de Montevideo se prolongó durante dos meses hasta convenir la rescisión del vínculo, tras lo cual no volvió a disputar partidos oficiales. En semanas recientes, el delantero se refirió en apariciones públicas a situaciones vinculadas con su vida extradeportiva y su tratamiento contra las adicciones, ámbito en el que relató haberse iniciado en el consumo a los 13 años.