Video: así fue el gol de Di Lollo que puso arriba a Boca en el Superclásico

La anotación ratificó un registro singular en la trayectoria del marcador central de 22 años: la totalidad de sus ocho goles oficiales en la Primera de Boca fueron convertidos de cabeza. La serie se inauguró en el Torneo Apertura 2025 ante Banfield y tuvo continuidad con conquistas frente a Unión de Santa Fe, Aldosivi y Deportivo Riestra en el plano local, sumada a una anotación internacional ante Barcelona de Ecuador. En la presente temporada, Di Lollo volvió a marcarle a Unión en la undécima fecha del Clausura 2026, convirtió frente a Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana y sumó ahora ante River su octavo festejo por vía aérea.