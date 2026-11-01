Video: así fue el gol de Di Lollo que puso arriba a Boca en el Superclásico

Resumen para apurados
- Lautaro Di Lollo marcó el 1-0 de Boca ante River en La Bombonera a los 27 minutos, al cabecear un córner tras la expulsión de Martínez Quarta en el Torneo Clausura.
- River quedó con diez por la expulsión de Martínez Quarta. Boca tomó la iniciativa y destrabó el partido con un tiro de esquina de Sebastián Villa que Di Lollo conectó de cabeza.
- El tanto ratifica un récord singular para Di Lollo: sus ocho goles oficiales en la Primera de Boca fueron de cabeza, consolidando su impacto en la pelota parada para el club.
Boca Juniors se puso en ventaja frente a River Plate en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura a través de una fórmula recurrente en su repertorio ofensivo: el cabezazo de Lautaro Di Lollo. A los 27 minutos de la etapa inicial, el zaguero central apareció en el área para conectar un tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho por Sebastián Villa y marcar el 1-0 parcial para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
"Di Lollo": Por el gol de Boca ante River en el #Superclasico https://t.co/k6dQKaPr0V— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026
La expulsión de Martínez Quarta y la resolución en el área
El desarrollo del encuentro se había modificado minutos antes a partir de la tarjeta roja directa que recibió el defensor visitante Lucas Martínez Quarta, una sanción que forzó la reorganización táctica de River con el ingreso de Lautaro Rivero en la zaga. Con superioridad numérica, Boca asumió la iniciativa posicional en campo contrario, aunque le costaba generar peligro concreto sobre el arco defendido por Santiago Beltrán. La ventaja se destrabó mediante la pelota detenida: Villa envió un centro con comba hacia el corazón del área, donde Di Lollo anticipó la marca de Rivero y colocó el balón junto al palo más lejano.
Ocho festejos por la misma vía y el desglose de su marca
La anotación ratificó un registro singular en la trayectoria del marcador central de 22 años: la totalidad de sus ocho goles oficiales en la Primera de Boca fueron convertidos de cabeza. La serie se inauguró en el Torneo Apertura 2025 ante Banfield y tuvo continuidad con conquistas frente a Unión de Santa Fe, Aldosivi y Deportivo Riestra en el plano local, sumada a una anotación internacional ante Barcelona de Ecuador. En la presente temporada, Di Lollo volvió a marcarle a Unión en la undécima fecha del Clausura 2026, convirtió frente a Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana y sumó ahora ante River su octavo festejo por vía aérea.