Tragedia en el fútbol paraguayo: un muerto y un herido de bala tras el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia

La víctima fatal y la investigación policial

La víctima fatal fue identificada como Jorge Daniel Acosta López, de 25 años. De acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisaría 7ª de Asunción, el joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Trauma de la capital paraguaya, donde el personal médico de guardia no logró estabilizarlo debido a la gravedad de la lesión provocada por una hoja metálica en la zona torácica. Familiares del fallecido denunciaron que el muchacho fue interceptado en una emboscada por hinchas de Olimpia en la localidad de Lambaré, en las afueras de la capital. En simultáneo, las autoridades investigan la agresión sufrida por Darío Rubén Barrios Colmán, de 42 años, quien fue hallado herido en la vía pública con un impacto de bala en el tórax tras presenciar el cotejo en un local comercial; el paciente permanece internado con pronóstico reservado.