Tragedia en el fútbol paraguayo: un muerto y un herido de bala tras el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia
Un joven de 25 años fue apuñalado y falleció en el hospital, mientras que un hombre de 42 pelea por su vida tras recibir un disparo en el pecho en las afueras de Asunción. Los graves incidentes se desataron luego de la victoria 2 a 0 de Olimpia sobre Cerro Porteño, que terminó con invasión de campo por parte de los hinchas del "Ciclón".
Resumen para apurados
- Un joven murió apuñalado y un hombre fue baleado tras el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en Asunción, en medio de violentos choques entre hinchadas.
- Los disturbios comenzaron en La Nueva Olla tras la victoria 2-0 de Olimpia, con invasión de campo, y se trasladaron a las calles con emboscadas armadas.
- La policía detuvo a seis personas e investiga el crimen, mientras las autoridades evalúan mayores medidas de seguridad ante la violencia en el fútbol.
Un joven fallecido a causa de una herida de arma blanca y un hombre internado en terapia intensiva con un impacto de bala en el pecho fue el saldo de los incidentes registrados en el área metropolitana de Asunción tras el superclásico del fútbol paraguayo. Los hechos ocurrieron luego de la victoria por 2 a 0 de Olimpia sobre Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla.
La víctima fatal y la investigación policial
La víctima fatal fue identificada como Jorge Daniel Acosta López, de 25 años. De acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisaría 7ª de Asunción, el joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Trauma de la capital paraguaya, donde el personal médico de guardia no logró estabilizarlo debido a la gravedad de la lesión provocada por una hoja metálica en la zona torácica. Familiares del fallecido denunciaron que el muchacho fue interceptado en una emboscada por hinchas de Olimpia en la localidad de Lambaré, en las afueras de la capital. En simultáneo, las autoridades investigan la agresión sufrida por Darío Rubén Barrios Colmán, de 42 años, quien fue hallado herido en la vía pública con un impacto de bala en el tórax tras presenciar el cotejo en un local comercial; el paciente permanece internado con pronóstico reservado.
Incidentes en las tribunas, invasión y detenciones
Los episodios de violencia tuvieron su correlato previo en el estadio. El trámite del partido, resuelto en favor del elenco dirigido por el argentino Pablo Sánchez con goles de Eduardo Delmás y Romeo Benítez, estuvo interrumpido durante varios minutos en la segunda mitad a raíz del lanzamiento de proyectiles desde la tribuna local, luego de que Benítez celebrara su tanto con un baile de cara al sector ocupado por la parcialidad de Cerro Porteño. Tras la finalización del juego, un grupo de simpatizantes azulgranas vulneró la seguridad e invadió el terreno de juego, lo que derivó en la intervención de la fuerza policial para dispersar a los hinchas y en la detención de seis personas.